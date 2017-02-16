У России нет юридической возможности остановить реверс газа в Украину — министр энергетики РФ

Юридических возможностей остановить реверс российского газа из Европы в Украину нет. Об этом сообщил глава российского министерства энергетики Александр Новак в интервью для "Интерфакс".

"Повлиять юридически на этот процесс (реверсные поставки — ред.) мы не можем, поскольку возможность использования газопроводов в реверсном режиме предусмотрена европейским законодательством", — сообщил Новак.

Российский министр назвал реверс из Европы в Украины искусственным: "газ приходит в Украину не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу".

"Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников", — убежден Новак.