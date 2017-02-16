У России нет юридической возможности остановить реверс газа в Украину — министр энергетики РФ

16 февраля 2017, 11:39
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В европейском законодательстве предусмотрена возможность использовать газопроводы в реверсном режиме, поэтому у России нет юридических возможностей остановить поставки газа из Европы в Украину

У России нет юридической возможности остановить реверс газа в Украину — министр энергетики РФ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Юридических возможностей остановить реверс российского газа из Европы в Украину нет. Об этом сообщил глава российского министерства энергетики Александр Новак в интервью для "Интерфакс".

"Повлиять юридически на этот процесс (реверсные поставки — ред.) мы не можем, поскольку возможность использования газопроводов в реверсном режиме предусмотрена европейским законодательством", — сообщил Новак.

Российский министр назвал реверс из Европы в Украины искусственным: "газ приходит в Украину не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу".

"Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников", — убежден Новак.

"Мало того, если проанализировать баланс поставок российского газа в Европу, то можно увидеть, что его экспорт в Словакию и другие европейские страны в прошлом году вырос примерно на столько же, насколько сократились поставки газа в Украину. То есть, баланс российских экспортных поставок сохраняется", — добавил министр.

При этом Новак допустил, что возможно России не нужно пытаться остановить реверсные поставки.

"Может, в этом и нет острой необходимости: если Украина хочет закупать газ по более высокой цене у европейских посредников, то это больше проблемы самой Украины. В конце концов, это ее потребители переплачивают за газ, причем значительно", — заявил российский министр.

Напомним, в 2014 году, когда Украина только начинала закупать реверсный газ в Европе, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что реверсные поставки газа из Европы в Украину — это "полуаферистический механизм" и пообещал рассмотреть его с точки зрения законности.

Высказывался в 2014 году об ограничениях поставок газа для европейцев и российский президент Владимир Путин.

"Если кто-то думает, что можно решить проблему энергетического снабжения Украины путем реверсных поставок, то глубоко заблуждается. Первое: если мы увидим, что кто-то нарушает наши контракты по поставкам газа, мы будем сокращать объем, и физических объемов на европейском рынке будет просто недостаточно", — сказал Путин.

"Газпром" ограничивал поставки газа своим европейским покупателям, чтобы они не поставляли газ в Украину. В результате, по подсчетам российских СМИ, эти попытки в 2014-2015 годах обошлись "Газпрому" в $5-6 млрд недополученной выручки при поставках газа в дальнее зарубежье. Также в $400 млн оценены штрафы за недопоставку номинированных покупателями объемов газа.

Украина не покупает газ у "Газпрома" с ноября 2015 года. Природный газ импортируется только из европейских стран.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: энергетика , газ , газпром , нафтогаз 20077720 , россия , война с россией

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У России нет юридической возможности остановить реверс газа в Украину — министр энергетики РФ | Энергетика | Дело
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