UAction.club: что это за аукцион, и как в нем выиграть?

UAction — интернет-аукцион, который появился в Украине сравнительно недавно. Формат его работы новый и непривычный для тех, кто разбирается в специфике стандартных аукционов. Дело в том, что UAction — это аукцион наоборот. Что это значит, как принять в нем участие и выиграть, мы расскажем в этом материале.

Представители интернет-аукциона смело заявляют, что их платформа станет местом, где каждый человек сможет осуществить свою мечту и купить желаемый товар за любую цену. Это новый всеукраинский аукцион, на котором цену определяете только вы.

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Уникальность данного аукциона состоит в том, что победителем торгов становится участник, который предложил за определенный лот наименьшую уникальную стоимость. Таким образом любой человек может приобрести дорогую по современным мерках технику (к примеру, новый IPhone 12) по минимальной цене.

Участие в аукционе не предполагает никаких рисков и переживаний. Нужно всего лишь сделать уникальное предложение. Для выигрыша в UAction достаточно сделать несколько простых шагов: зарегистрироваться на платформе, выбрать нужный лот, предложить за него цену и — стать победителем. Расскажем о процедуре участия более подробно.

Как выиграть в UAction.club?

Для того чтобы стать победителем, участник должен проанализировать максимальное количество ставок, шагов и вычислить уникальное предложение цены. Шаг — это интервал между допустимым значением цены лота. Если один шаг равен 10 гривнам, то участник может делать любую ставку кратную 10. К примеру, 200 и 230 гривен.

Участники аукциона должны прислушиваться к своей интуиции. Так, если у вас в голове уже возникла цена ставки, за которую вы хотите приобрести товар, лучше перестраховаться и уйти вверх на 5-7 шагов. Таким образом вы приблизитесь к границе, где общее число ставок будет заканчиваться.

В этом месте и прячется выигрышная ставка. Участникам остается сделать еще несколько предложений, чтобы увеличить шансы на победу. Во время выбора победителя одинаковые ставки участников автоматически аннулируются, и они проигрывают.

Что происходит после аукциона?

После проведения розыгрыша всем участникам аукциона приходит письмо с результатами. Участники, предложение которых не стало победным, получают дополнительные тикеты, чтобы попробовать себя в других аукционах. Тикеты — это валюта аукциона. Стоимость одного тикета составляет 20 гривен. Одним тикетом можно сделать только одну ставку на лот.

Победитель аукциона может купить товар по той цене, которую он указал в своей ставке. После завершения аукциона на сайте публикуют историю ставок, чтобы каждый участник мог убедиться в том, что все было проведено честно и прозрачно.

Сегодня на аукционе UAction доступны следующие лоты: