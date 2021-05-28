Участникам рынка азартных игр нужно заботиться о своей репутации, — Виктория Закревская

Глава Гемблинг ассоциации Украины Виктория Закревская отмечает, что операторам рынка азартных игр нужно работать над поддержанием своей репутации и имиджа.

Об этом она сообщила в ходе круглого стола "Игорный бизнес в Украине: тенденции, практика, результаты" в пресс-центре Українських Новин.

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Эксперт отмечает, что государство имеет полное право принимать те или иные решения в защиту граждан своего государства, и приводит пример недавнего иска против Украины в международном трибунале. Хотя инвестор и выиграл дело, но предметом спора был сам процесс запрета азартных игр в 2009 году, который осуществился беспрецедентно и был непропорциональным, так как инвесторам не было предоставлено никакой компенсации.

"Украина аргументировала свое право на запрет азартных игр и нанесение урона предприятиям, которые пострадали после него, тем, что операторы азартного бизнеса не могли не знать о негативном восприятии азартных игр в обществе и их пагубных последствиях для народа Украины. Чтобы этого не случилось впредь, операторам нужно работать над своей репутацией," — заявила глава ассоциации.

Виктория Закревская добавила, что эффективная работа государства против "нелегалов" и теневой экономики, которая ведется сейчас, создает позитивный имидж для инвестиционного климата страны. Также эксперт добавила, что Гемблинг ассоциация занимается вопросом выпуска аналитического бюллетеня, который представит возможность показать альтернативную статистику рынка, а также глубже раскроет проблематику вопроса ответственной игры.

"Качество и глубина зависят от того, насколько рынок и операторы поддержат нас в этом. Призываю выходить и присоединяться к светлым идеям", — добавила она.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес.

А 11 августа 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.