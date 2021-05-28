Бизнес 1 час назад

Участникам рынка азартных игр нужно заботиться о своей репутации, — Виктория Закревская

Эффективная работа государства против "нелегалов" и теневой экономики, которая ведется сейчас, создает позитивный имидж для инвестиционного климата страны, отмечает эксперт

Виктория Закревская. Глава Гемблинг ассоциации Украины Виктория Закревская. Глава Гемблинг ассоциации Украины
Виктория Закревская. Глава Гемблинг ассоциации Украины

Глава Гемблинг ассоциации Украины Виктория Закревская отмечает, что операторам рынка азартных игр нужно работать над поддержанием своей репутации и имиджа.

Об этом она сообщила в ходе круглого стола "Игорный бизнес в Украине: тенденции, практика, результаты" в пресс-центре Українських Новин.

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Эксперт отмечает, что государство имеет полное право принимать те или иные решения в защиту граждан своего государства, и приводит пример недавнего иска против Украины в международном трибунале. Хотя инвестор и выиграл дело, но предметом спора был сам процесс запрета азартных игр в 2009 году, который осуществился беспрецедентно и был непропорциональным, так как инвесторам не было предоставлено никакой компенсации.

"Украина аргументировала свое право на запрет азартных игр и нанесение урона предприятиям, которые пострадали после него, тем, что операторы азартного бизнеса не могли не знать о негативном восприятии азартных игр в обществе и их пагубных последствиях для народа Украины. Чтобы этого не случилось впредь, операторам нужно работать над своей репутацией," — заявила глава ассоциации.

Виктория Закревская добавила, что эффективная работа государства против "нелегалов" и теневой экономики, которая ведется сейчас, создает позитивный имидж для инвестиционного климата страны. Также эксперт добавила, что Гемблинг ассоциация занимается вопросом выпуска аналитического бюллетеня, который представит возможность показать альтернативную статистику рынка, а также глубже раскроет проблематику вопроса ответственной игры.

"Качество и глубина зависят от того, насколько рынок и операторы поддержат нас в этом. Призываю выходить и присоединяться к светлым идеям", — добавила она.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес.

А 11 августа 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

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