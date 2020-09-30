Украина делает ставку на титан

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины состоялась презентация "Украина 2030 — новый титановый лидер мировой индустрии", в рамках которой обсуждались стратегии развития титановой промышленности. Три сценария от стагнации до прорывного роста рассмотрела экспертная группа из министров, депутатов ВРУ, руководителей профильных компаний и отраслевых экспертов.

"Я уверен, если алюминий — это металл ХХ века, то металлом XXI века должен стать титан", — отметил на совещании Олег Уруский, вице-премьер-министр — Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. "Нужно работать над созданием замкнутого цикла в титановой отрасли: от добычи сырья до производства готовой продукции из самого металла", — добавил он.

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Украина имеет 20% мировых ресурсов титанового сырья, но отрасль находится в состоянии стагнации. Производство пигмента, по сравнению с 2011 годом, уменьшилось на 73%, а титановой губки с начала 90-х годов упало вдвое. Два фактора могут стать драйверами развития титановой промышленности: новые технологии и государственное стимулирование.

"Особое внимание на совещании уделили новым технологиям, что также находится в фокусе компании "Велта". Я уверен, что украинский титан, опираясь на новые технологии, может стать доступным и получить значительно большую часть рынка, чем 0,4 миллиона тонн в год", — отметил Андрей Бродский, генеральный директор компании "Велта".

Совещание в Министерстве является первым шагом к созданию и воплощению действенной стратегии развития титановой промышленности на 10 лет. Ожидается, что сама программа вскоре будет представлена публично.

ООО ПКФ "Велта" владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями ильменита в Кировоградской области. На базе последнего 9 лет работает горно-обогатительный комплекс по добыче и переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья.

В 2017 году компания основала научно-исследовательский центр Velta RD Titan, где была разработана инновационная технология производства металлического титана. В 2020 году "Велта" создала новую исследовательскую лабораторию Velta Titanium Metal, где тестируются различные подходы в производстве конечных бытовых изделий из титанового порошка, полученного Velta RD Titan.