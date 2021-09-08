Украина должна срочно запретить экспорт металлолома — эксперт

Украина должна в срочном порядке вводить временный запрет на экспорт металлолома, поскольку поставки украинского сырья на турецкие металлургические заводы достигли 1,5-летнего максимума, сообщил руководитель "Центра политического анализа" Владимир Головко.

"Украина уже стала легкодоступным источником лома для Турции, крупнейшего в мире импортера этого сырья. Несмотря на наличие экспортной пошлины в размере 58 евро за тонну, Турция в июле 2021 года импортировала из Украины рекордный объем металлолома — 98,4 тыс. т. Это максимальный показатель в 2020-21 гг. Именно в этот период отечественные металлурги ощутили острый дефицит сырья, который продолжается и по сей день", — говорит Головко.

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При этом эксперт напомнил, что Турция оказывает собственной металлургии масштабную господдержку.

"Турецкие метзаводы строились за счет госсубсидий, государство создавало логистическую инфраструктуру в морпортах. Благодаря этому турецкие металлурги могут покупать украинский лом практически по любой цене. И в то же время Анкара жестко закрывает свой рынок от украинской металлопродукции", — отметил он.

"Турецкая статистика показывает, что наряду с Украиной турецкие метзаводы активно импортировала лом из Ливии, приобретя там 82 тыс. тонн в июле (также рекорд). Вот только ливийское правительство 16 августа ввело мораторий на экспорт лома, а Украина — нет. Хотя металлоломный протекционизм уже давно стал общемировой практикой: различного рода ограничения на вывоз лома ввели Аргентина, Армения, ОАЭ, ЮАР, Казахстан. Еврокомиссия также рассматривает данный вопрос", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в августе ситуация с обеспечением украинских металлургов ломом совершенно не улучшилась.

"Данных Гостаможни за август еще нет, но предварительные данные по экспорту не вселяют оптимизм. Экспорт лома из Украины все еще находится на высоком уровне, хотя мировые цены на него падают. Более того, по неофициальной информации, в августе экспортеры украинского лома "открыли" для себя новый рынок сбыта — Румынию, хотя эта страна всегда была экспортером металлолома. Поэтому существует большая вероятность того, что через Румынию осуществляется реэкспорт лома в Приднестровье. Это самопровозглашенный российский анклав, который существует за счет дотаций из России, поэтому местный метзавод может "забирать" украинский лом по любой цене", — констатировал Владимир Головко.