В Украине продолжает расти производство яиц

29 сентября 2017, 14:22
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За 8 месяцев текущего года в Украине произвели более 10 млрд штук яиц

В Украине продолжает расти производство яиц | АПК | Дело Увеличить картинку

В Украине за январь — август 2017 года произведено 10,75 млрд шт. яиц от птиц всех видов, что на 57,3 млн шт. больше аналогичного периода 2016 года.

Об этом сообщает Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины.

Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия произвели 5,37 млрд шт. яиц, что на 15,6 млн шт. меньше января — августа 2016 г. В то же время хозяйства населения произвели 5,38 млрд шт., что на 72,9 тыс. т больше прошлого года.

При этом сельскохозяйственные предприятия Киевской, Хмельницкой и Херсонской областей произвели наибольшее количество яиц. Так, в Киевской области произвели 1,52 млрд шт. яиц (-2,9%), в Хмельницкой — 701,5 млн шт. (+13,1%), в Херсонской — 472 млн шт. (-22,4%).

Напомним, что Украина в 2017 году увеличит производство яиц от птицы всех видов до 16 млрд штук, что на 6% больше 2016 года.

По материалам: Латифундист
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Теги: апк , яйца , сельхозпроизводитель

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В Украине продолжает расти производство яиц | АПК | Дело
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