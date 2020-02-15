Украинцы купили бытовой техники и электроники на 100 млрд гривен

Общий объем продаж бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году превысил 101,4 млрд грн. Но при этом рост год к году составил лишь 6,3% — чуть больше 5 млрд грн.

По информации исследовательской компании GfK Украина, наибольший рост в прошлом году продемонстрировали сегменты малой бытовой техники (10,6 млрд грн, +12,5%) и бытовой электроники (12,5 млрд грн, +11,3%), а единственным сектором с отрицательной динамикой в годовом измерении стал сегмент IT, который сократился на 0,7% — до 19,7 млрд грн.

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Отметим, что в 2018 году темпы роста рынка бытовой техники и электроники в Украине были значительно больше. Тогда продажи техники в стране выросли на 25% — до 95,8 млрд грн.

Аналитики GfK также сообщили, что в IV квартале 2019-го общий объем продаж бытовой техники и электроники показал рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 33 млрд грн.

Наиболее активно в заключительном квартале года рос сегмент бытовой электроники (5,3 млрд грн, +13.8%). А наибольшее снижение показали сектора информационных технологий и офисной техники — на 2,3% и 7,8% соответственно по сравнению с IV кварталом 2018-го.

Напомним, общий объем продаж на украинском рынке бытовой техники и электроники в III квартале 2019 года составил почти 25,3 млрд грн.

А общий объем продаж на украинском рынке бытовой техники и электроники во втором квартале 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 21 млрд грн.