Бизнес 50 минут назад

Украинцы стали употреблять больше лекарств, — исследование

Украинцы стали покупать существенно меньше лекарств в низком ценовом диапазоне и больше — в среднем и высоком.

Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

В 2020 году объем продаж лекарственных препаратов в Украине составил 4 млрд долларов. Об этом сообщается в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2021", подготовленном маркетинговым агентством TopLead при поддержке фармацевтической компании "Дарница".

В пересчете на одного потребителя украинцы приобретают в год лекарств менее чем на 100 долларов: в 2019 году — в среднем на 89 долларов, в 2020-м — на 96. Для сравнения: швейцарцы, в среднем, употребляют в год лекарств на 789 долларов.

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"Хотя потребление лекарственных средств в Украине намного меньше, чем в других странах, темпы его роста весьма значительны", — говорят авторы справочника.

При этом украинцы стали покупать существенно меньше лекарств в низком ценовом диапазоне и больше — в среднем и высоком. Но по факту не каждый человек может позволить себе препараты, которые необходимы для наиболее эффективного лечения. Помочь улучшить ситуацию могла бы система добровольного медицинского страхования.

"Оно дает возможность аккумулировать средства и обеспечить высокое качество и эффективность услуг. В Украине медицинское страхование только набирает популярность, но его роль все еще незначительна, — пишут составители исследования. — Сейчас необходима перестройка системы здравоохранения. Прежде всего, стоит изменить схему финансирования и стимулировать добровольное медицинское страхование".

В 2019 году добровольно застраховали свое здоровье только 5% украинцев, тогда как в соседней с нами Польше такой услугой воспользовались 69% населения.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что украинская фармацевтическая отрасль имеет огромный потенциал развития. Благодаря высокой степени внедрения инноваций, в том числе максимальной автоматизации процесса, фармкомпаниям страны удалось устоять перед экономическими потрясениями пандемии коронавируса и не допустить дефицита лекарств во время локдауна.

Для дальнейшего динамичного развития отрасли, помимо внедрения системы добровольного медицинского страхования, также необходимы углубление законодательной интеграции с ЕС и расширение государственно-частного партнерства.

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