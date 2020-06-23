Энергетика 1 час назад

Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей — эксперт

Украинские сети на 60-80% морально и физически устарели

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина уже сейчас нуждается в пересмотре методик тарифообразования в электроэнергетике и внедрения подхода, который будет  стимулировать инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей.

Об этом Ариэль Коэн, директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики (Center for Energy, Natural Resources and Geopolitics — CENRG) заявил в рамках 7-го Саммита Украинско-американской рабочей группы.

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"Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифобразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами 21 века — Smart Grid сети. Сегодня в мире проводится масштабная диджитализация и автоматизация, инфраструктура оснащается на высоком техническом уровне. И это будет совершенно другая энергосеть", — отметил международный энергетический эксперт Ариэль Коэн.

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По его информации, украинские электросети были построены в прошлом веке. "Украинские сети на 60-80% морально и физически устарели. Необходимы обширные работы по модернизации", — добавил Коэн.

По мнению энергетического эксперта, ключевыми факторами для привлечения инвесторов являются предсказуемость и стабильность условий ведения бизнеса в государстве.

"Что касается энергического сектора, затраты и инвестиции имеют значительные объемы. И поэтому доход и возврат происходят в течение длительного времени. Нам необходимо создавать стабильные привлекательные условия для инвесторов", — подчеркнул Коэн

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB-регулирование, а именно — избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала — WACC.

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