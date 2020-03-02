Энергетика 1 час назад

Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов — международный эксперт

RAB-тариф преобразовал систему в Лондоне: он помог трансформировать водоснабжение, компании смогли обновить очень старые трубы, которые использовались с ХІХ века

Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов — международный эксперт Украине стоит изучить британский опыт внедрения RAB-тарифов — международный эксперт
Фото: Деньги

В перспективе ближайших лет Украину ждет рост потребления электроэнергии, что влечет за собой необходимость модернизации сетей и внедрения стимулирующего тарифообразования. Об этом британский эксперт в сфере экономики и энергетики Ник Батлер сообщил  на международном форуме Ukrainian Energy Forum. 

"Очень важно, чтобы  Украина сделала все, чтобы привлекать инвестиции в поставку электроэнергии и  в инфраструктуру", — заявил Батлер.

В качестве примера Батлер привел Великобританию, где стимулирующее тарифообразование (или RAB-тарифы) используются как в сфере распределения электроэнергии, так в системе водоснабжения.

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Внедрение стимулирующего тарифообразования позволило существенно улучшить безопасность и безаварийность систем: "Это позволило компаниям инвестировать, ведь требуются крупномасштабные первоначальные капиталовложения", — рассказал Батлер.

Ник Батлер подчеркнул, что внедренные в инфраструктуру сетей RAB-тарифы приносят блага для потребителей. Они могут  быть уверены, что платят за реальные улучшения инфраструктуры.

"Представителям украинского  бизнеса, правительства и национального регулятора было бы полезно изучить опыт Великобритании, приехать и посмотреть, как это было сделано и объяснить потребителям  в Украине, как работает RAB и какие выгоды из него можно извлечь. Я бы хотел, чтобы вы приехали и спросили людей в Великобритании. Я думаю, что они дадут вам очень положительный отзыв. RAB-тариф сработал хорошо и преобразовал систему в Лондоне. Он помог трансформировать водоснабжение, компании смогли обновить очень старые трубы, которые использовались с ХІХ века", — рассказал Ник Батлер.

Напомним, согласно данным НКРЕКПУ в среднем изношенность сетей в Украине составляет 80%. НКРЭКУ рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование с 2012 года, и по состоянию на 2020 год оно до сих пор не введено.

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