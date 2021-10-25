Бизнес 40 минут назад

Ukrainian Gambling Council призывает SLOTOKING соблюдать отраслевой меморандум по рекламе

В профессиональном сообществе договорились не вводить в заблуждение пользователей и не переманивать

Ukrainian Gambling Council призывает SLOTOKING соблюдать отраслевой меморандум по рекламе Ukrainian Gambling Council призывает SLOTOKING соблюдать отраслевой меморандум по рекламе

Ukrainian Gambling Council призвала  компанию SLOTOKING и другие лицензированные компании, реклама которых может вводить пользователей в заблуждение, урегулировать эти вопросы с отраслевым сообществом, как это предусматривает меморандум UGC по рекламе.

Об этом говорится в заявлении UGC.

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"Каждая из сторон должна воздержаться от переманивания трафика и введения игроков в заблуждение в сети интернет с использованием торговой марки (включая подобную или похожую) других сторон данного меморандума", — напомнили в UGC о содержании пункта 3.7.8 меморандума.

В случае возникновения определенных проблем в вышеупомянутом контексте, члены UGC договорились решать все вопросы путем проведения двусторонних или многосторонних переговоров между заинтересованными сторонами.

"В то же время у членов UGC есть ряд проблем с другими легальными организаторами азартных игр по джентльменскому поведению в сети интернет. Поведение отдельных лицензированных организаторов азартных игр нарушает принципы свободной конкуренции, которые заложены в Конституции (часть 2 статьи 42 Конституции Украины)", — говорится в сообщении.

В USG приветствуют решение компании VULKAN CASINO вступить в диалог с сообществом по регулированию вопроса выдачи ее брендов в пределах трафика других компаний и призвали SLOTOKING поступить так же.

"Пользуясь случаем, призываем компанию SLOTOKING и другие лицензированные компании, которые нарушают конституционные принципы развития конкуренции, изменить свои подходы к работе в вышеупомянутом направлении и не подрывать достижения легализации игорного бизнеса. Ukrainian Gambling Council всегда открыта к диалогу. Мы убеждены, что только объединенными усилиями всех легальных организаторов азартных игр возможно развивать гемблинг-рынок Украины цивилизованным путем", — отметили в UGC.

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