Украинская ассоциация платежных систем стала членом Ukrainian Gambling Council

Ukrainian Gambling Council продолжает расширяться и укреплять свою экспертизу по разным направлениям работы индустрии азартных игр. Теперь членом UGC стала Украинская ассоциация платежных систем (УАПС).

Об этом сообщает пресс-служба Ukrainian Gambling Council.

Цель деятельности ассоциации – содействие развитию рынка инновационных платежных технологий и продуктов для обеспечения пользователей надежными, быстрыми и удобными платежными инструментами.

Главной целью ассоциации является всестороннее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, представителями общественных организаций и бизнес-сообщества для усовершенствования правового поля для инновационного развития платежной инфраструктуры в Украине и обеспечения качества и доступности всех форм расчетов.

Комментируя присоединение УАПС, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе подчеркнул:

"Рынок азартных игр в Украине – это комплексная экономическая система, важным элементом которой является финансовая составляющая. Именно поэтому для меня присоединение УАПС к UGC является, в первую очередь, признаком того, что у наших членов будет возможность повысить свою экспертизу в финансовой и платежной сферах.

Уверен, что сотрудничество с УАПС в рамках UGC позволит легальным организаторам азартных игр лучше понять, как функционирует рынок платежных систем в Украине, и найти точки соприкосновения для реализации совместных проектов с представителями платежных компаний.

Спасибо председателю УАПС, Галине Хейло за доверие и надеюсь на плодотворное сотрудничество!"

В свою очередь глава Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло так прокомментировала присоединение к UGC:

"В Украине объем безналичных платежей за 2021 год вырос более чем на 30%. Это один из самых высоких показателей в истории украинского платежного рынка. Поэтому все ветви украинского бизнеса внедряют инновационные платежные решения в свое предложение. Индустрия азартных игр не исключение. Напротив, это один из передовых игроков в вопросе адаптации бизнес модели к современным платежным методам. Членство UAPS в Ukrainian Gambling Council – еще один шаг к созданию удобного сервиса для пользователей всей Украины. Благодаря такому партнерству мы сможем делиться опытом, современными практиками, новшествами и их имплементацией".

СПРАВКА:

UGC – всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз, стремящийся объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине. UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. По состоянию на сегодняшний день количество членов UGC уже составляет 25 легальных организаторов азартных игр, организаций в сфере гемблинга и представителей СМИ.