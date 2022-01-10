Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Бизнес
Дата публикации

Украинская ассоциация платежных систем стала членом Ukrainian Gambling Council

Украинская ассоциация платежных систем стала членом Ukrainian Gambling Council
Украинская ассоциация платежных систем стала членом Ukrainian Gambling Council

Ukrainian Gambling Council продолжает расширяться и укреплять свою экспертизу по разным направлениям работы индустрии азартных игр. Теперь членом UGC стала Украинская ассоциация платежных систем (УАПС).

Об этом сообщает пресс-служба Ukrainian Gambling Council.

Цель деятельности ассоциации – содействие развитию рынка инновационных платежных технологий и продуктов для обеспечения пользователей надежными, быстрыми и удобными платежными инструментами.

Главной целью ассоциации является всестороннее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, представителями общественных организаций и бизнес-сообщества для усовершенствования правового поля для инновационного развития платежной инфраструктуры в Украине и обеспечения качества и доступности всех форм расчетов.

Комментируя присоединение УАПС, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе подчеркнул:

"Рынок азартных игр в Украине – это комплексная экономическая система, важным элементом которой является финансовая составляющая. Именно поэтому для меня присоединение УАПС к UGC является, в первую очередь, признаком того, что у наших членов будет возможность повысить свою экспертизу в финансовой и платежной сферах.

Уверен, что сотрудничество с УАПС в рамках UGC позволит легальным организаторам азартных игр лучше понять, как функционирует рынок платежных систем в Украине, и найти точки соприкосновения для реализации совместных проектов с представителями платежных компаний.

Спасибо председателю УАПС, Галине Хейло за доверие и надеюсь на плодотворное сотрудничество!"

В свою очередь глава Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло так прокомментировала присоединение к UGC:

"В Украине объем безналичных платежей за 2021 год вырос более чем на 30%. Это один из самых высоких показателей в истории украинского платежного рынка. Поэтому все ветви украинского бизнеса внедряют инновационные платежные решения в свое предложение. Индустрия азартных игр не исключение. Напротив, это один из передовых игроков в вопросе адаптации бизнес модели к современным платежным методам. Членство UAPS в Ukrainian Gambling Council – еще один шаг к созданию удобного сервиса для пользователей всей Украины. Благодаря такому партнерству мы сможем делиться опытом, современными практиками, новшествами и их имплементацией".

СПРАВКА:

UGC – всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз, стремящийся объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине. UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. По состоянию на сегодняшний день количество членов UGC уже составляет 25 легальных организаторов азартных игр, организаций в сфере гемблинга и представителей СМИ.

Автор:
Светлана Манько