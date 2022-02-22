"Украинская мечта" на Amazon. Как товарам из Украины покорить американский рынок?

Украинские товары достаточно конкурентоспособны в мире, так как имеют сравнительно небольшую себестоимость и при этом отличаются крайне высоким качеством. Так что тут можно смело включать фантазию и выбирать специфику товара.

В 2020 году в нашу жизнь ворвалась пандемия, и весь мир ушел в онлайн. Но когда закрываются одни двери – другие непременно открываются. Так что сфера онлайн-продаж стала невероятно востребованной. И для каждого продавца в ней нашелся свой покупатель. И даже после окончания многочисленных локдаунов популярность покупок в интернете ничуть не снизилась.

Добро пожаловать на Amazon

В современном мире расстояния ничтожно малы, границы размыты, и начать торговать в других странах можно, имея всего лишь желание, ноутбук и интернет. Так что, сидя в квартире в Киеве или даже на пляже на Шри-Ланке, вы можете смело вести свой бизнес онлайн-продаж. Вот только с чего начать? Какие товары выбрать для реализации и на какие рынки выходить? С этим и попробуем разобраться.

Прежде всего стоит отметить, что украинские товары достаточно конкурентоспособны в мире, так как имеют сравнительно небольшую себестоимость и при этом отличаются крайне высоким качеством. Так что тут можно смело включать фантазию и выбирать специфику товара. Впрочем, об этом несколько позже.

Ну а с выбором рынка все предельно просто. Один из самых больших и доступных рынков с платежеспособным населением – это США, где работает крупнейший маркетплейс в мире Amazon!

Простые сложности

Основная трудность — открыть аккаунт на Amazon. С каждым годом процесс регистрации усложняется, поскольку онлайн-платформа очень серьезно относится к безопасности продаж, пытаясь оградить потенциальных покупателей от мошенников. Именно поэтому на Amazon особенно придирчивы к новым продавцам. Их документы крайне тщательно проверяют, сверяя все данные.

Либо аккаунт можно зарегистрировать на компанию, предварительно открыв её в США или Великобритании, что является достаточно простым процессом.

В общем, сложности есть. Но они решаемы, и вы в относительно небольшие сроки будете иметь свой аккаунт, на котором сможете начать торговлю.

Сколько денег нужно для старта

Времена, когда можно было начать бизнес на 100 долларов, канули в Лету. Теперь нужен более солидный стартовый капитал. К примеру, не менее 5 тысяч долларов.

Когда вы разберетесь с процессами, поймете суть и почувствуете необходимость в деньгах для масштабирования, их можно всегда найти. Либо взять кредит в банке, либо привлечь частный заем. А когда ваши обороты будут расти, некоторые платежные системы (к примеру, Payoneer) сами будут предлагать вам кредитование. Но произойдет это только при условии, что вы именно их используете для выведения средств. Также они могут убедиться в вашей платежеспособности, дабы иметь уверенность в том, что вы тот самый кредит вернете.

Таким образом, поняв процесс, пройдя все тонкости работы и уловив алгоритм, сможете приумножать свои результаты от месяца к месяцу. Потолка в заработках как такового нет. И все зависит только от вас и вашего усердия.

Но не советую спешить. Вы должны быть уверены в своих силах и результате, прежде всего.

Займитесь математикой

Ну а теперь о самом главном – товаре, который вы собираетесь продавать. Тут придется провести небольшое исследование и узнать, какие украинские товары пользуются спросом на американском рынке в принципе. Затем найдите эти позиции на Amazon и изучите их позиции. Любознательность вам также поможет.

Далее нужно просчитать себестоимость товара, "расписав" всю логистическую цепочку.

Оценить объем сборов и комиссий Amazon FBA (когда товар размещается на складах онлайн-платформы и оттуда отгружается напрямую покупателям) вам поможет FBA Calculator, который можно с легкостью найти при помощи Google. На этом этапе у вас будет относительная половина себестоимости.

Далее нужно определиться с логистикой как в Украине, так и США. У нас в стране стоимость отправки рассчитает выбранный почтовый сервис. В Америке это сделает соответствующая компания, которая примет и доставит товар до складов Amazon. К слову, с этим вопросом вам поможет e-Sell Trading Services – крупнейший украиноязычный центр по предоставлению складских услуг для онлайн-продавцов в США.

После всех подсчетов можно определить предварительную себестоимость товара. Учтите, что вы всегда должны учитывать эдакий "запас" для компенсации непредвиденных расходов.

Вместе с тем помните, что стоимость предлагаемого вами товара должна быть конкурентной и не превышать уже существующие предложения. Вместе с тем и демпинговать не стоит, ведь это путь в никуда.

Конечно же, невозможно в одной статье объяснить все тонкости онлайн-продаж. Тем более, у каждого бизнеса есть свои нюансы. И, конечно же, у вас будет возникать по ходу миллион вопросов, но впоследствии вы сами сможете на них ответить, поднимаясь от ступеньки к ступеньке. Самое главное – стремиться к получению результата и быть любознательными!