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Украинские онлайн-продавцы на 25% увеличили свой доход на международных площадках — исследование
С третьего квартала 2019 года по третий квартал 2021 года средний доход украинских онлайн-продавцов на Amazon, eBay, etsy и других международных площадках увеличился на 25%. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer.
Именно онлайн-продавцы зарабатывают больше всего среди украинцев, работающих на международных площадках. За июль-сентябрь 2021 года их средний доход составил $9 860, или $3 290 в месяц.
Рейтинг пяти крупных городов Украины по среднему доходу на международных площадках в июле-сентябре 2021 года:
1. Львов;
2. Киев;
3. Одесса;
4. Харьков;
5. Днепр.
Львовские онлайн-продавцы в третьем квартале 2021 года заработали на мировых маркетплейсах $13 390, киевляне — $12 550. За эти же три месяца одесситы получили в среднем $10 940.
В Харькове онлайн-продавцы на международных площадках за июль-сентябрь 2021 заработали $8 550, а в Днепре – $8 320.
Напомним, за последние шесть месяцев зарплаты QA-специалистов в Украине выросли в среднем на 14%, это примерно на 250 долларов (7104 грн). Сегодня украинский тестировщик в среднем получает 2100 долларов (59,7 тысячи грн) в месяц.