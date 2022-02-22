"Українська мрія" на Amazon. Як товарам з України підкорити американський ринок?

Українські товари досить конкурентні у світі, оскільки мають порівняно невелику собівартість і при цьому відрізняються дуже високою якістю. Тож тут можна сміливо включати фантазію та вибирати специфіку товару

2020 року в наше життя увірвалася пандемія, і весь світ пішов в онлайн. Але коли зачиняються одні двері – інші обов'язково відчиняються. Тож сфера онлайн-продажів стала неймовірно затребуваною. І для кожного продавця у ній знайшовся свій покупець. І навіть після закінчення численних локдаунів, популярність покупок в Інтернеті не знизилася.

Ласкаво просимо до Amazon

У сучасному світі відстані мізерно малі, межі розмиті, і почати торгувати в інших країнах можна, маючи лише бажання, ноутбук та Інтернет. Так що сидячи в квартирі в Києві або навіть на пляжі на Шрі-Ланці, ви можете сміливо вести свій бізнес онлайн-продажів. Ось тільки з чого розпочати? Які товари вибрати для реалізації і на які ринки виходити? Із цим і спробуємо розібратися.

Насамперед слід зазначити, що українські товари досить конкурентні у світі, оскільки мають порівняно невелику собівартість і при цьому відрізняються вкрай високою якістю. Тож тут можна сміливо включати фантазію та вибирати специфіку товару. Втім, про це дещо пізніше.

Ну а з вибором ринку все дуже просто. Один з найбільших та доступних ринків із платоспроможним населенням – це США, де працює найбільший маркетплейс у світі Amazon!

Прості складності

Основна складність - відкрити обліковий запис на Amazon. Щороку процес реєстрації ускладнюється, оскільки онлайн-платформа дуже серйозно ставиться до безпеки продажів, намагаючись захистити потенційних покупців від шахраїв. Саме тому на Amazon особливо прискіпливі до нових продавців. Їхні документи вкрай ретельно перевіряють, звіряючи всі дані.

Або обліковий запис можна зареєструвати на компанію, попередньо відкривши її в США або Великобританії, що є досить простим процесом.

Загалом, складнощі є. Але вони розв'язувані і ви відносно невеликі терміни матимете свій акаунт, на якому зможете почати торгівлю.

Скільки грошей потрібно для старту

Часи, коли можна було розпочати бізнес на 100 доларів, канули у Лету. Тепер потрібен солідніший стартовий капітал. Наприклад, щонайменше 5 тисяч доларів.

Коли ви розберетеся з процесами, зрозумієте суть і відчуєте необхідність грошей для масштабування – їх можна завжди знайти. Або взяти кредит у банку, або залучити приватну позику. А коли ваші обороти будуть зростати, деякі платіжні системи (наприклад, Payoneer) самі пропонуватимуть кредитування. Але це станеться лише за умови, що ви саме їх використовуєте для виведення коштів. Також вони можуть переконатися у вашій платоспроможності, щоб мати впевненість у тому, що ви цей кредит повернете.

Таким чином, зрозумівши процес, пройшовши всі тонкощі роботи та вловіть алгоритм, зможете примножувати свої результати від місяця до місяця. Стелі у заробітках як такого немає. І все залежить тільки від вас і вашої старанності.

Але не раджу поспішати. Ви повинні бути впевнені у своїх силах і в результаті, перш за все.

Займіться математикою

Ну а тепер про найголовніше - товар, який ви збираєтеся продавати. Тут доведеться провести невелике дослідження та дізнатися, які українські товари мають попит на американському ринку в принципі. Потім знайдіть ці позиції на Amazon та вивчіть їх позиції. Допитливість вам також допоможе.

Далі потрібно прорахувати собівартість товару, "розписавши" весь логістичний ланцюжок.

Оцінити обсяг зборів та комісій Amazon FBA (коли товар розміщується на складах онлайн-платформи та звідти відвантажується безпосередньо покупцям) вам допоможе FBA Calculator, який можна легко знайти за допомогою Google. На цьому етапі у вас буде відносна половина собівартості.

Далі потрібно визначитись із логістикою як в Україні, так і США. В Україні вартість відправки розрахує обраний поштовий сервіс. В Америці це зробить відповідна компанія, яка прийме та доставить товар до складів Amazon. До речі, із цим питанням вам допоможе e-Sell Trading Services – найбільший українськомовний центр з надання складських послуг для онлайн-продавців у США.

Після всіх підрахунків можна визначити попередню собівартість товару. Врахуйте, що ви завжди повинні враховувати такий собі "запас" для компенсації непередбачених витрат.

Разом з тим, пам'ятайте, що вартість пропонованого вами товару має бути конкурентною і не перевищувати вже існуючі пропозиції. Натомість і демпінгувати не варто, адже це шлях у нікуди.

Звичайно ж, неможливо в одній статті пояснити тонкощі онлайн-продажів. Тим більше, у кожного бізнесу є свої нюанси. І, звичайно ж, у вас виникатиме по ходу мільйон питань, але згодом ви самі зможете на них відповісти, піднімаючись від сходинки до сходинки. Найголовніше – прагнути отримати результат і бути допитливими!