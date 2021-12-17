- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
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Украинская преподавательница Стэнфорда выпустила подкаст для предпринимателей
Вера Романова — эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах — записала подкаст для всех, кто мечтает о своем бизнесе или уже практикует.
В подкасте Вера рассказывает, что является основой предпринимательского мышления, какими качествами должен обладать бизнесмен, как искать инвестиции и работать с инновациями, строить команды, управлять ими на ремоуте, и поднимает еще около 20 важных вопросов для украинского рынка.
Всего в подкасте 8 выпусков, все они доступны в бесплатном приложении по ссылке: https://apps.apple.com/app/id1587390788 и собраны исключительно на основе практики и кейсов как самой Веры, так и ведущих мировых компаний, с которыми она работала.
За 17 лет Вера Романова прошла путь от директора по персоналу в крупных компаниях банковской сферы и производства до представителя Украины в ООН по вопросам людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (2015 год). В её портфолио внедрение управленческих решений для IKEA, Marvel, DC, ПриватБанка, Multiplex, "Киевэнерго", "Нафтогаза", Watsons, Starlight, "1+1 медиа", TheMakeApp и десятков других.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ниже более детальный список тем, но рекомендуем слушать весь подкаст и в правильной очередности. Сама Вера комментирует этот подкаст так:
“Мы записали его вместе с продюсером Андреем Зайцевым только с одной целью — помочь бизнес-содружеству быть более спокойным и уверенным”.
Список тем подкаста:
Выпуск 1
- Правда ли, что стартап всегда убыточен?
- В чем разница между стартапом, предпринимательством и бизнесом?
- Способы предпринимательского решения.
Выпуск 2
- Инвестиции: где, когда и кто?
- Ваш бизнес не вырастет без чужих инвестиций?
- Топ-3 вещи, которые нельзя говорить инвестору.
Выпуск 3
- Бизнес и инновации.
- Психология предпринимательства.
- Невроз отложенной жизни.
Выпуск 4
- Ремоут для компании: главные плюсы и минусы.
- Как поддерживать эффективность команды удаленно.
Выпуск 5
- Управление компетенциями персонала: точно ли все работают эффективно и на своих местах?
- Как измерить эффективность сотрудника?
- Архитектура компетенций: строим эффективную команду.
Выпуск 6
- Успех — это деньги или признание?
- Эмоциональная эрудиция и её роль в успехе бизнеса.
- Какими качествами должен обладать предприниматель?
Выпуск 7
- Нужно ли тратить финансы на обучение сотрудников?
- В чем разница между обучением сотрудников и тренингом?
- Как оценить эффективность вложенных ресурсов в обучение сотрудников?
Выпуск 8
- Как стать частью бизнес-экосистемы?
- Чек-лист: нужна ли вам экосистема?
Скачать подкаст:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tma.romanova
https://apps.apple.com/us/app/romanova/id1587390788?l=ru
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СПРАВКА
Вера Романова — кандидат психологических наук, лектор курсов Design Thinking for Project Managnent, Social Animation for Entertainment Specialists, Trolling Technologies for Government Leaders и Social Animation for Entertainment Specialists в Стэнфорде, преподаватель КНУ им. Шевченко, основатель и CEO компании Your Personal Growth Hacker, эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах. Сайт и другие статьи: https://www.romanovavera.com/ru/home