Украинская преподавательница Стэнфорда выпустила подкаст для предпринимателей

Вера Романова — эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах — записала подкаст для всех, кто мечтает о своем бизнесе или уже практикует.

В подкасте Вера рассказывает, что является основой предпринимательского мышления, какими качествами должен обладать бизнесмен, как искать инвестиции и работать с инновациями, строить команды, управлять ими на ремоуте, и поднимает еще около 20 важных вопросов для украинского рынка.

Всего в подкасте 8 выпусков, все они доступны в бесплатном приложении по ссылке: https://apps.apple.com/app/id1587390788 и собраны исключительно на основе практики и кейсов как самой Веры, так и ведущих мировых компаний, с которыми она работала.

За 17 лет Вера Романова прошла путь от директора по персоналу в крупных компаниях банковской сферы и производства до представителя Украины в ООН по вопросам людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (2015 год). В её портфолио внедрение управленческих решений для IKEA, Marvel, DC, ПриватБанка, Multiplex, "Киевэнерго", "Нафтогаза", Watsons, Starlight, "1+1 медиа", TheMakeApp и десятков других.

Ниже более детальный список тем, но рекомендуем слушать весь подкаст и в правильной очередности. Сама Вера комментирует этот подкаст так:

“Мы записали его вместе с продюсером Андреем Зайцевым только с одной целью — помочь бизнес-содружеству быть более спокойным и уверенным”.

Список тем подкаста:

Выпуск 1

Правда ли, что стартап всегда убыточен? В чем разница между стартапом, предпринимательством и бизнесом? Способы предпринимательского решения.

Выпуск 2

Инвестиции: где, когда и кто? Ваш бизнес не вырастет без чужих инвестиций? Топ-3 вещи, которые нельзя говорить инвестору.

Выпуск 3

Бизнес и инновации. Психология предпринимательства. Невроз отложенной жизни.

Выпуск 4

Ремоут для компании: главные плюсы и минусы. Как поддерживать эффективность команды удаленно.

Выпуск 5

Управление компетенциями персонала: точно ли все работают эффективно и на своих местах? Как измерить эффективность сотрудника? Архитектура компетенций: строим эффективную команду.

Выпуск 6

Успех — это деньги или признание? Эмоциональная эрудиция и её роль в успехе бизнеса. Какими качествами должен обладать предприниматель?

Выпуск 7

Нужно ли тратить финансы на обучение сотрудников? В чем разница между обучением сотрудников и тренингом? Как оценить эффективность вложенных ресурсов в обучение сотрудников?

Выпуск 8

Как стать частью бизнес-экосистемы? Чек-лист: нужна ли вам экосистема?

Скачать подкаст:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tma.romanova

https://apps.apple.com/us/app/romanova/id1587390788?l=ru

СПРАВКА

Вера Романова — кандидат психологических наук, лектор курсов Design Thinking for Project Managnent, Social Animation for Entertainment Specialists, Trolling Technologies for Government Leaders и Social Animation for Entertainment Specialists в Стэнфорде, преподаватель КНУ им. Шевченко, основатель и CEO компании Your Personal Growth Hacker, эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах. Сайт и другие статьи: https://www.romanovavera.com/ru/home