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Категория
Бизнес
Дата публикации

Украинская преподавательница Стэнфорда выпустила подкаст для предпринимателей

Украинская преподавательница Стэнфорда выпустила подкаст для предпринимателей

Вера Романова  —  эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах — записала подкаст для всех, кто мечтает о своем бизнесе или уже практикует.

В подкасте Вера рассказывает, что является основой предпринимательского мышления, какими качествами должен обладать бизнесмен, как искать инвестиции и работать с инновациями, строить команды, управлять ими на ремоуте, и поднимает еще около 20 важных вопросов для украинского рынка.

Всего в подкасте 8 выпусков, все они доступны в бесплатном приложении по ссылке: https://apps.apple.com/app/id1587390788  и собраны исключительно на основе практики и кейсов как самой Веры, так и ведущих мировых компаний, с которыми она работала.

За 17 лет Вера Романова прошла путь от директора по персоналу в крупных компаниях банковской сферы и производства до представителя Украины в ООН по вопросам людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (2015 год). В её портфолио внедрение управленческих решений для IKEA, Marvel, DC, ПриватБанка, Multiplex, "Киевэнерго", "Нафтогаза", Watsons, Starlight, "1+1 медиа", TheMakeApp и десятков других.

Ниже более детальный список тем, но рекомендуем слушать весь подкаст и в правильной очередности. Сама Вера комментирует этот подкаст так:

Мы записали его вместе с продюсером Андреем Зайцевым только с одной целью — помочь бизнес-содружеству быть более спокойным и уверенным”.

Список тем подкаста:

Фото 2 — Украинская преподавательница Стэнфорда выпустила подкаст для предпринимателей

Выпуск 1

  1. Правда ли, что стартап всегда убыточен?
  2. В чем разница между стартапом, предпринимательством и бизнесом?
  3. Способы предпринимательского решения.

Выпуск 2

  1. Инвестиции: где, когда и кто?
  2. Ваш бизнес не вырастет без чужих инвестиций?
  3. Топ-3 вещи, которые нельзя говорить инвестору.

Выпуск 3

  1. Бизнес и инновации.
  2. Психология предпринимательства.
  3. Невроз отложенной жизни.

Выпуск 4

  1. Ремоут для компании: главные плюсы и минусы.
  2. Как поддерживать эффективность команды удаленно.

Выпуск 5

  1. Управление компетенциями персонала: точно ли все работают эффективно и на своих местах?
  2. Как измерить эффективность сотрудника?
  3. Архитектура компетенций: строим эффективную команду.

Выпуск 6

  1. Успех — это деньги или признание?
  2. Эмоциональная эрудиция и её роль в успехе бизнеса.
  3. Какими качествами должен обладать предприниматель?

Выпуск 7

  1. Нужно ли тратить финансы на обучение сотрудников?
  2. В чем разница между обучением сотрудников и тренингом?
  3. Как оценить эффективность вложенных ресурсов в обучение сотрудников?

Выпуск 8

  1. Как стать частью бизнес-экосистемы?
  2. Чек-лист: нужна ли вам экосистема?

Скачать подкаст:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tma.romanova 

https://apps.apple.com/us/app/romanova/id1587390788?l=ru 

Подписаться на Веру и следить за новостями: https://www.facebook.com/romanova.vera.growthhacker 

СПРАВКА

Вера Романова  —  кандидат психологических наук, лектор курсов Design Thinking for Project Managnent, Social Animation for Entertainment Specialists, Trolling Technologies for Government Leaders и Social Animation for Entertainment Specialists в Стэнфорде, преподаватель КНУ им. Шевченко, основатель и CEO компании Your Personal Growth Hacker, эксперт по разработке и внедрению управленческих инноваций в бизнесе и стартапах. Сайт и другие статьи: https://www.romanovavera.com/ru/home 