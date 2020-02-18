Украинские ІТ-компании попали в рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире

11 украинских и международных ІТ-компаний, которые имеют представительства в нашей стране, попали в рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире. Об этом стало известно по итогам исследования международной ассоциации аутсорсеров IAOP, сообщает Лига.Tech.

В частности это такие компании, как Innovecs, Ciklum, Computools, Eleks, Infopulse, Intetics, Miratech, N-iX, Program-Ace, Sigma Software и Softengi.

Отметим, что рейтинг Global Outsourcing 100 помогает компаниям выбрать поставщика услуг аутсорса по результатам комплексных исследований, проводимых ассоциацией IAOP. Список включает компании со всего мира, которые предоставляют услуги аутсорса.

Он состоит из компаний со сфер информационных технологий, недвижимости, администрирования, управление капитальными активами и т.д.

Среди основных критериев отбора к Global Outsourcing 100 — прибыльность компании, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации в схеме поставок услуг заказчику.

Напомним, Украина по итогам второго квартала 2019 года заняла пятое место в ТОП-10 стран по росту рынка фриланса. По данным Payoneer, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению со вторым кварталом 2018 года выросло на 30%.