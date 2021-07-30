Транспорт 1 час назад

Украинские порты нуждаются в 17 млрд гривен капитальных инвестиций — Кубраков

Государство планирует снизить выплату дивидендов, чтобы морпорты могли финансировать обновление

Украинские порты нуждаются в 17 млрд гривен капитальных инвестиций — Кубраков Украинские порты нуждаются в 17 млрд гривен капитальных инвестиций — Кубраков

Министерство инфраструктуры Украины разработало пакет мер по развитию и привлечению инвестиций в портовую отрасль. Среди них — снижение финансовой нагрузки, передача государственных портов в концессию и масштабные капитальные инвестиции.

Об этом шла речь на заседании Национального совета реформ, состоявшегося в Киеве под председательством президента Владимира Зеленского.

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"В ближайшие 5 лет на обновление украинских портов необходимо около 17 млрд грн капитальных инвестиций. Речь идет о стратегической инфраструктуре, развитие которой является ответственностью государства", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

 

Первым шагом станет снижение дивидендных выплат, которые должны платить в бюджет Администрация морских портов Украины и государственные стивидоры, до 30% (сейчас это 80%).

"Такие изменения позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом. Также мы используем различные сценарии взаимодействия с инвесторами, наиболее приоритетным из которых является концессия", — отметил Кубраков.

До конца года в концессию перейдут государственные предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт". Министерство планирует имплементировать международный опыт, чтобы упростить процесс передачи объектов концессии инвестору, а также вместе с Офисом простых решений разрабатывает комплексные разрешения на строительство и обслуживание портовых объектов. Это станет дополнительным стимулом для выхода на украинский рынок инвесторов.

Также, по словам Кубракова, необходимо пересмотреть арендное законодательство, из-за несовершенства которого государство недополучает около 100 млн долларов инвестиций.

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Отдельное направление работы — развитие припортовой инфраструктуры. Сейчас в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" строится автомобильная и железнодорожная дороги в ГП "Морской торговый порт "Южный". В планах также развивать портовую и железнодорожную инфраструктуру в портах Черноморска, Николаева, Мариуполя.

Напомним, координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского будут развивать порты. Государство оставит в управлении экономически выгодные порты, такие как "Южный", остальные передадут в концессию.

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