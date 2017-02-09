Украинский производитель поставит 15 трамвайных вагонов в Египет

"Татра-Юг" поставит 15 сочлененных трамвайных вагонов для г. Александрия (Египет). Об этом сообщила пресс-служба "Татра-Юг".

Украинская компания поставит египтянам трамвайные вагоны производства днепропетровского завода Южмаш в течение 2,5 лет.

"Татра-Юг" выиграла тендер управления Пассажирского Транспорта Александрии в начале 2017 года. Перед тем как акцептовать предложение украинской компании, египетская комиссия даже посетила производственные площади и проинспектировала трамвайные вагоны "Татра-Юг".

Стороны подписали контракт 6 февраля 2017 года в Александрии в присутствии губернатора Александрии Реда Фархата и посла Украины в Арабской Республике Египет Геннадия Латия.

Генеральный директор "Татра-Юг" Анатолий Кердивара назвал контракт с Александрией отправная точка для компании в распространении украинской продукции в страны Среднего Востока и Северной Африки.

Вагоны будут выполнены с учетом новых технологий для обеспечения работы в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе и климатических.