Украинский производитель поставит 15 трамвайных вагонов в Египет

09 февраля 2017, 18:53
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"Татра-Юг" подписала контракт на производство и поставку 15 трамвайных вагонов в Александрию

Украинский производитель поставит 15 трамвайных вагонов в Египет | Транспорт | Дело Увеличить картинку

"Татра-Юг" поставит 15 сочлененных трамвайных вагонов для г. Александрия (Египет). Об этом сообщила пресс-служба "Татра-Юг".

Украинская компания поставит египтянам трамвайные вагоны производства днепропетровского завода Южмаш в течение 2,5 лет.

"Татра-Юг" выиграла тендер управления Пассажирского Транспорта Александрии в начале 2017 года. Перед тем как акцептовать предложение украинской компании, египетская комиссия даже посетила производственные площади и проинспектировала трамвайные вагоны "Татра-Юг".

Стороны подписали контракт 6 февраля 2017 года в Александрии в присутствии губернатора Александрии Реда Фархата и посла Украины в Арабской Республике Египет Геннадия Латия.

Генеральный директор "Татра-Юг" Анатолий Кердивара назвал контракт с Александрией отправная точка для компании в распространении украинской продукции в страны Среднего Востока и Северной Африки.

Вагоны будут выполнены с учетом новых технологий для обеспечения работы в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе и климатических.

По материалам: "Дело"
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Теги: трамвай , египет

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Украинский производитель поставит 15 трамвайных вагонов в Египет | Транспорт | Дело
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