Украинский суд арестовал украденные Россией четыре буровые "вышки Бойко"

06 февраля 2017, 17:47
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Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки (СПБУ) ПАО "Черноморнафтогаз", захваченные в результате аннексии Россией Автономной Республики Крым

Украинский суд арестовал украденные Россией четыре буровые Увеличить картинку

Согласно определению суда от 27 января 2017 года, арест осуществлен по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках открытого 14 декабря 2015 года уголовного производства по факту незаконного перемещения и завладения указанных СПБУ.

"С целью предотвращения возможности сокрытия, повреждения, порчи, уничтожения, преобразования, отчуждения указанного выше государственного имущества следователь ходатайствовал удовлетворить и наложить арест на плавучие буровые установки В-319 — "Украина", В-312 — "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида". Рассмотрев ходатайство, изучив материалы, которые обосновывают его доводы, заслушав мнению следователя, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению", — говорится в определении.

Напомним, Печерский районный суд наложил арест на буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" еще 23 декабря 2015 года.

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года транспортный самолет ВМС ВСУ Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек. После возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре было выявлено 3-см пулевое отверстие — последствия обстрела воздушного судна из стрелкового оружия.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о планах добиваться через международные судебные институты возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации Крыма, и возмещения всех понесенных убытков.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

Шестимесячный срок переговоров безрезультатно завершился в августе 2016 года, в результате чего НАК и ее шесть дочерних компаний ("Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта", "Газ Украины" и "Ликво") 17 октября 2016 года инициировали арбитражное производство против РФ с требованием возместить убытки, причиненные незаконным захватом активов группы в Крыму.

"Нафтогаз Украины" в рамках тяжбы по утраченным крымским активам привлек компанию Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: буровые установки , черноморнафтогаз , вышки бойко , война с россией

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Украинский суд арестовал украденные Россией четыре буровые
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