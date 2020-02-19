Украинский венчурный фонд социальных инвестиций презентуют на конференции в Киеве

27 февраля в Киеве пройдет конференция "Импакт-инвестирование: первый опыт и взгляд в будущее". Это будет первая конференция в Украине на тему импакт-инвестирования.

На ней представят опыт социальных инвестиций крупного бизнеса, фондов и частных инвесторов. Обсудят возможности для развития этой сферы в Украине.

А так же будет презентован недавно созданный Украинский венчурный фонд социальных инвестиций. Свои первые инвестиции от Фонда получат социальные стартапы, ставшие победителями конкурса, организованного Фондом.

Завершится конференция PITCH NIGHT акселератора социального предпринимательства SELab. 21 команда социальных предприятий — выпускников акселератора SELab 2019-2020 презентует свои бизнес-модели. Победители смогут поехать на стажировку в Латвию и Литву.

120 участников. Импакт-инвесторы, социальные предприниматели, эксперты.

Импакт-инвесторы, социальные предприниматели, эксперты. 25 социальных стартапов. Рабочие места для уязвимых групп, экология, уникальные социальные услуги, забота о бездомных животных, ревитализация.

Рабочие места для уязвимых групп, экология, уникальные социальные услуги, забота о бездомных животных, ревитализация. 7 событий. Презентации, лекции, дискуссии, питчинг, нетворкинг.

Конференция будет полезна как тем, кто хочет стать импакт-инвестором, так и предпринимателям, кто которые планируют получить социальные инвестиции для реализации своих проектов.

Импакт-инвестирование — это современный тренд инвестирования в социальные стартапы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представлены две новые платформы импакт-инвестирования: SDG500 и UpLink.

Особенности импакт-инвестиций — ожидания не только финансового возврата, а прежде всего измеряемого социального воздействия.

Одной из центральных секций конференции станет секция "Практика импакт-инвестирования. Опыт большого бизнеса" - 12:45 — 13:30.

Крупные международные компании в КСО-стратегиях переходят от филантропических проектов к программам импакт-инвестирования. Основной фокус этих программ — поддержка создания и развития предприятий микро- и малого бизнеса, ориентированных на решение локальных социальных проблем. Украинские компании расскажут об опыте импакт-инвестирования,что пока что является у нас редкой практикой.

Выступят: Кристина Генсировська, "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", Дмитрий Мурашко, "Метинвест", Анна Кутько, "Ашан".

Организатор конференции SILab Ukraine при поддержке проекта ЕС "Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе" снизу" и Фонда семьи Нечитайло.

Детальная программа на сайте ивента.

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Регистрация продлиться до 24.02.2020 г.