Устойчивое развитие 50 минут назад

Украинский венчурный фонд социальных инвестиций презентуют на конференции в Киеве

27 февраля в Киеве пройдет первая в Украине конференция "Импакт-инвестирование: первый опыт и взгляд в будущее", на которую приглашают тех, кто хочет стать импакт-инвестором или получить социальные инвестиции

Украинский венчурный фонд социальных инвестиций презентуют на конференции в Киеве Украинский венчурный фонд социальных инвестиций презентуют на конференции в Киеве

27 февраля в Киеве пройдет конференция "Импакт-инвестирование: первый опыт и взгляд в будущее". Это будет первая конференция в Украине на тему импакт-инвестирования.

На ней представят опыт социальных инвестиций крупного бизнеса, фондов и частных инвесторов. Обсудят возможности для развития этой сферы в Украине.

А так же будет презентован недавно созданный Украинский венчурный фонд социальных инвестиций. Свои первые инвестиции от Фонда получат социальные стартапы, ставшие победителями конкурса, организованного Фондом.

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Завершится конференция PITCH NIGHT акселератора социального предпринимательства SELab. 21 команда социальных предприятий — выпускников акселератора SELab 2019-2020 презентует свои бизнес-модели. Победители смогут поехать на стажировку в Латвию и Литву.

  • 120 участников. Импакт-инвесторы, социальные предприниматели, эксперты.
  • 25 социальных стартапов. Рабочие места для уязвимых групп, экология, уникальные социальные услуги, забота о бездомных животных, ревитализация.
  • 7 событий. Презентации, лекции, дискуссии, питчинг, нетворкинг.

Конференция будет полезна как тем, кто  хочет стать импакт-инвестором, так и предпринимателям, кто  которые планируют получить социальные инвестиции для реализации своих проектов.

Импакт-инвестирование — это современный тренд инвестирования в социальные стартапы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представлены две новые платформы импакт-инвестирования: SDG500 и UpLink.

Особенности импакт-инвестиций  — ожидания не только финансового возврата, а прежде всего измеряемого социального воздействия.

Одной из центральных секций конференции станет секция "Практика импакт-инвестирования. Опыт большого бизнеса"  -  12:45 — 13:30. 

Крупные международные компании в КСО-стратегиях переходят от филантропических проектов к программам импакт-инвестирования. Основной фокус этих программ — поддержка создания и развития предприятий микро- и малого бизнеса, ориентированных на решение локальных социальных проблем. Украинские компании расскажут об опыте импакт-инвестирования,что пока что является у нас редкой практикой.

Выступят: Кристина Генсировська, "МЕТРО Кеш энд Керри Украина", Дмитрий Мурашко,  "Метинвест", Анна Кутько, "Ашан".

Организатор конференции SILab Ukraine при поддержке проекта ЕС "Социальное предпринимательство: достижение социальных изменений по инициативе" снизу" и Фонда семьи Нечитайло.

Детальная программа на сайте ивента. 

Зарегистрироваться и купить билет.

Регистрация продлиться до 24.02.2020 г.

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