Українська Асоціація професіоналів у сферах GR та лобізму провела Міжнародний GR Форум

П'ятий Міжнародний відкритий GR-форум щороку збирає найкращих фахівців з питань відносин з владою, урядових питань, лобіювання та адвокації з усього світу.

26 травня спільно з Міжнародною асоціацією професіоналів у сфері відносин з владою (IGAPA) Українська Асоціація професіоналів у сфері GR та лобізму взяла участь у проведенні V Міжнародного GR Форуму у Стамбулі, Туреччина.

Цього року глобальний форум GR відбувся 26 травня у Стамбулі, Туреччина. Незважаючи на пандемію COVID-19, щорічна подія була успішно організована відповідно до останніх турецьких карантинних правил. Метою заходу був розвиток співпраці з державними департаментами GR-фахівців, лобістами, юристами, політиками США, Туреччини, Греції, Індії, Ізраїлю, Румунії, України та інших країн.

Впливові політичні консультанти Мустафа Огуз, Ердінч Мерт (Туреччина), народні депутати України Галина Янченко та Олександр Маріковський, доктор Ейюп Вурал Айдін (Туреччина), Аяжан Утеуова (Казахстан), успішні GR-професіонали Самет Серташ, Фатіх Кайя, професіонал з корпоративних справ Мехмет Орген (Туреччина), культурний дипломат Юлія Гершун (Україна), впливові підприємці Мохаммед Аділ Джейлан (Туреччина), CEO МАУ Євген Дихне, Білгін Халук (Туреччина), Ерхан Арслан, PR-професіонал Сітара Джабін, відомий громадський діяч, представник Українського інституту майбутнього Володимир Андрусів.

Також Дімітріс Константеллос (Греція), Сурьяпрабха Садасіван (Індія), Егон Чолакян (США), Сефа Гомденіз (Туреччина), Шейх Казибек Алтай Улі (Казахстан), український сільськогосподарський фахівець Василь Штендера взяли участь у Міжнародному форумі GR як онлайн-спікери. Як активних учасників панельних дискусій слід відзначити казахстанську PR-консультантку Юлію Челнокову, відомих українських громадських діячів Ірину Копаницю та Ганну Міщенко, українських політиків (Павло Полянський, Андрій Гордєєв, Яна Желяновська), впливових юристів (Сергій Лисенко, Анатолій Яровий) та багатьох інших.

Метою цьогорічного форуму стало обʾєднання найвпливовіших професіоналів на єдиній глобальній платформі задля розвитку співпраці українських політиків, громадських діячів, юристів, політичних консультантів, GR-спеціалістами із професіоналами з США, Туреччини, Казахстану, Греції, Індії, Румунії та інших країн.

V Міжнародний GR Форум відзначився підтримкою цілої низки провідних українських та європейських партнерів: "NordPresse", "Lenta UA", "СтопКор", "Громадське радіо", "АЛЛАТРА ТВ", "Час перших", "Business Woman", "КиевВласть", "Ліга.net", "Delo.ua", "Капитал", "Grushevskogo.5" та багато інших.

Офіційний транспортний партнер Форуму глобального масштабу — МАУ, що забезпечив проведення події на найвищому рівні.

Серед українських та міжнародних партнерів GR Фoруму важливу роль у проведенні заходу відіграли: Українська торгово-промислова палата, Міжнародна асоціація українських та турецьких бізнесменів (TUID), Український інститут майбутнього, Українська асоціація платіжних систем, Київська школа державного управління імені Сергія Нижнього, ArtRamus — амбасадор міжнародного руху "White Ribbon", Інститут демократії та розвитку "PolitA".

V GR Форум у Стамбулі є продовжувачем ідейних традицій Української асоціації професіоналів GR та лобізму. Глобальна конференція пройшла успішно. Слідкуватимемо далі за успішною діяльністю організації.

Офіційний веб-сайт Української асоціації професіоналів з GR та лобізму: https://grukraine.com.ua/