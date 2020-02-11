"Укравто" утратила первое место в рейтинге продавцов авто

Многолетний лидер украинского авторынка — корпорация "УкрАвто", которая в былые годы контролировала более 50% всех дистрибьюторских продаж, по итогам 2019 года оказалась на 3 месте и занимает рыночную долю в 13,5%.

Причем за прошлый год "УкрАвто" уступила и 2 место, куда переместилась "Тойота Украина" с показателем 15% всех дистрибьюторских продаж, сообщает AUTO-Consulting.

Лидером же по итогам 2019 года стала компания "Рено Украина", на которую пришлось 17,4% украинского рынка. Всего за 1 год "Рено Украина" смогла опередить и "УкрАвто", и "Тойота Украина" (+3 пункта).

Указано, что еще одно стремительное восхождение продемонстрировала компания "Еврокар". По объему реализованных автомобилей среди дистрибьюторов "Еврокар" теперь №5 с рыночной долей в 6,4%.

Близкие показатели (6,3%) теперь и у компании "Пежо Ситроен Украина", и 6 место среди операторов. За последний год она прибавила сразу 4 пункта и вошла в число ключевых "игроков" украинского авторынка.

"Сохранили за прошлый год свое влияние "Порше Украина" и корпорация "Богдан". А Winner, "Ниссан Украина" и "АВТО Интернешнл" снизили активность", — говорится в аналитике.

Также известно, что лишь 3 компании смогли преодолеть 10000-ый рубеж продаж за 2019 год, а более 5000 автомобилей смогли продать 10 компаний. Они контролировали 90% всех продаж украинского авторынка.

Следует отметить, что под итогами работы AUTO-Consulting оценивает первичные продажи только дистрибьюторских компаний (импортеров или производителей), без учета работы дилерских сетей. При этом для оценки доли рынка учитывались только количественные показатели продаж авто в штуках, без учета их стоимости.

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Напомним, в течение декабря 2019 года украинскую прописку получили 30,7 тысячи б/у-шных автомобилей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом декабрьские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 44%.

В ноябре 2019 года свою первую регистрацию в Украине прошли 28,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы и это в 2,5 раза больше, чем в ноябре 2018 года.