"Укравтодор" ищет нового подрядчика на ремонт участка трассы Киев-Харьков-Довжанский

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на выполнения работ капитального ремонта автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке Лубны-Полтава. Как сообщают в пресс-службе "Укравтодора" это связано с прекращением действия контрактов с компанией Todini, ранее принадлежавшей итальянским владельцам.

Проект реализуется за счет средств кредита Всемирного банка в рамках Второго проекта улучшения дорог и безопасности движения.

Среди требований к потенциальным подрядчикам: компании-претенденты должны продемонстрировать среднегодовой строительный оборот в сумме $135 млн в качестве главного подрядчика в течение последних пяти лет (2012-2016 годы). Кроме того, претенденты должны иметь опыт не менее пяти лет выполнения успешно реализованных строительных контрактов в роли главного подрядчика: минимум два контракта минимальной стоимостью $48 млн каждый и по крайней мере один контракт минимальной стоимостью $96 млн.

Участники должны иметь квалифицированный персонал в соответствии с требованиями тендерной документации и продемонстрировать наличие основного оборудования достаточной мощности в соответствии с требованиями тендерной документации.

Все предложения должны включать обеспечение в сумме $1,2 млн.

Тендерные предложения принимаются до 13:00 15 июня 2017 года. Они будут вскрыты в присутствии представителей участников после конечного срока подачи.

Ранее "Укравтодор" сообщал, что контракт с Todini Costruzioni Generali на выполнение капитального ремонта и реконструкции автомобильной дороги М-03 на участке Лубны-Полтава был заключен в январе 2013 года в рамках совместного с Всемирным банком проекта.

По данным госагентства, работы по контракту должны были завершиться в сентябре 2014 года, однако в дальнейшем компания-подрядчик несколько раз переносила дату сдачи работ, в результате чего последним сроком было установлено 30 июля 2016 года.

Как утверждал "Укравтодор", в конце апреля 2016 года Todini Costruzioni Generali заявила о прекращении выполнения любых ремонтных работ, сменила владельца и продала технику, которая должна выполнять работы на объекте.

В этой связи 23 августа 2016 года "Укравтодор" официально прекратил сотрудничество с итальянской компанией, мотивируя свое решение систематическим невыполнением подрядчиком работ по капитальному ремонту и реконструкции участка автомобильной дороги.

Позже бывший собственник Todini — итальянская Salini Impregilo заявила, что продала компанию в январе 2016 года казахскому ТОО "Prime system KZ" за EUR50 млн. Соответствующая сделка была закрыта в апреле месяце.

В ноябре 2016 года стало известно, что Todini обратилась в Высокий суд Англии с иском к "Укравтодору". Кабинет министров Украины распоряжением №870 от 23 ноября 2016 года, опубликованным в четверг, разрешил Министерству юстиции закупить по упрощенной процедуре необходимые юридические услуги для защиты прав и интересов Украины в рамках указанного дела.