Українські ФОПи становлять понад 10% від усіх зареєстрованих бізнесів у Польщі

Минулого року кожне десяте приватне підприємство в Польщі було засновано українцями, що на дві третини більше, ніж у 2022 році. Усього за 2023 рік було зареєстровано 30 325 нових українських індивідуальних компаній, що на 67% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє газета Rzeczpospolita, посилаючись на дані Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність.

У 2023 році українські ФОПи становили понад 10% від усіх зареєстрованих бізнесів у Польщі. Протягом 2022-2023 років українці зареєстрували у Польщі загалом 48 464 ФОПи.

Аналіз даних показав, що повномасштабна війна Росії проти України у 2022 році призвела до різкого зростання реєстрації українських підприємців в Польщі і темпи зростання бізнесу, заснованого українцями вражають, пише Rzeczpospolita.

Зазначається, що у січні-лютому 2022 року українські громадяни реєстрували трохи більше 200 приватних підприємств на місяць. Пізніше їхня кількість зросла до майже 600 в березні та до 1700 в травні та червні. У наступні місяці кількість реєстрацій щомісяця сягала 2700-2800.

Слабшими були лише показники у грудні, коли кількість зареєстрованих видів діяльності була трохи меншою за 2000.

Згідно з даними, 20% компаній, які засновані українцями працюють у будівельній галузі. ІТ-діяльність та послуги становлять по кілька відсотків, за ними йдуть торгові компанії.

В той же час, зростання кількості українських компаній не справляє особливого враження на польських підприємців. Лише 27% з них бояться конкуренції з боку українських компаній на польському ринку, тоді як 61% не сприймає це як загрозу.

Додамо, українські підприємці, які працюють у Польщі, минулого року сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у сумі 4 млрд злотих (в еквіваленті $927 млн за поточним курсом). Прогнозується, що цьогоріч ці платежі збільшаться на 50% і складуть 6 млрд злотих.