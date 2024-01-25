Украинские ФЛПы составляют более 10% всех зарегистрированных бизнесов в Польше

В прошлом году каждое десятое предприятие в Польше было основано украинцами, что на две трети больше, чем в 2022 году. Всего за 2023 год было зарегистрировано 30325 новых украинских индивидуальных компаний, что на 67% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на данные Центрального реестра и информации об экономической деятельности.

В 2023 году украинские ФЛПы составляли более 10% всех зарегистрированных бизнесов в Польше. В течение 2022-2023 годов украинцы зарегистрировали в Польше в общей сложности 48 464 ФЛП.

Анализ данных показал, что полномасштабная война России против Украины в 2022 году привела к резкому росту регистрации украинских предпринимателей в Польше и темпам роста бизнеса, основанного украинцами, поражают, пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что в январе-феврале 2022 года украинские граждане регистрировали более 200 частных предприятий в месяц. Позже их количество выросло до почти 600 в марте и до 1700 в мае и июне. В последующие месяцы количество регистраций ежемесячно достигало 2700-2800.

Более слабыми были лишь показатели в декабре, когда количество зарегистрированных видов деятельности было чуть меньше 2000.

Согласно данным, 20% компаний, основанных украинцами, работают в строительной отрасли. ИТ-деятельность и услуги составляют по несколько процентов, за ними следуют торговые компании.

В то же время рост количества украинских компаний не производит особого впечатления на польских предпринимателей. Только 27% из них боятся конкуренции со стороны украинских компаний на польском рынке, в то время как 61% не воспринимают это как угрозу.

Добавим, что украинские предприниматели, работающие в Польше, в прошлом году уплатили социальные взносы в Учреждение социального страхования Польши (ZUS) в сумме 4 млрд злотых (в эквиваленте $927 млн по текущему курсу). Прогнозируется, что в текущем году эти платежи увеличатся на 50% и составят 6 млрд злотых.