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1 час назад

"Укргидроэнерго" обыскали по делу о воровстве на Днестровской ГАЭС: сумма выросла втрое

Полиция изъяла у заказчиков и исполнителей строительных работ полезную для следствия документацию

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудники управления стратегических расследований полиции Киева 1 ноября провели обыски в служебных помещениях ЧАО "Укргидроэнерго", консорциума "НПО "Укргидроэнергострой" и подрядных организаций в рамках дела о масштабных финансовых махинациях в ходе строительно-монтажных работ на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (Черновицкая область).

Как сообщает Киевская городская прокуратура, была изъята первичная бухгалтерская документация, договоры, черновые записи и другие документы, имеющие значение для следствия. Также с целью установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.

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При этом указывается, что, по предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 млн грн.

Расследование по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается, устанавливается круг всех причастных к махинациям лиц.

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Напомним, что в конце октября правоохранители сообщили о проведении восьми обысков в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областях по этому делу.

По данным следствия, в течение 2020 года между "Укргидроэнерго", "Укргидроэнергострой" и рядом подрядных организаций был заключен ряд договоров на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными с предприятиями-заказчиками, вносили недостоверные сведения в официальные документы об объемах произведенных работ и их стоимости, в частности, вносились работы, которые в действительности не выполнялись вообще.

Кроме того, для вывода средств "в тень" заключались фиктивные сделки на выполнение работ и предоставление услуг с компаниями, имеющими признаки фиктивности, а полученные таким образом средства распределялись между всеми участниками сделки.

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