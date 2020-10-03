Энергетика 40 минут назад

Президент оценил успешную работу "Укргидроэнерго" по достройке Днестровской ГАЭС

Во время посещения электростанции Зеленский осмотрел три работающих гидроагрегата и монтажные зоны, где строят вторую очередь Днестровской ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата.

Президент оценил успешную работу "Укргидроэнерго" по достройке Днестровской ГАЭС Президент оценил успешную работу "Укргидроэнерго" по достройке Днестровской ГАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Черновицкой области, посетил объект компании "Укргидроэнерго" Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

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Президент осмотрел строительство второй очереди Днестровской ГАЭС и остался доволен результатами работы "Укргидроэнерго" — отметили в "Укргидроэнерго".

"Полное строительство Днестровской ГАЭС обеспечит повышение надежности энергоснабжения и расширит экспортные возможности энергосистемы государства. Есть возможность поддерживать качественную электроэнергию в Молдову и в Румынию", — отметил Владимир Зеленский.

Днестровская ГАЭС является неотъемлемой составной частью энергетической стратегии государства до 2030 года. Во время посещения электростанции Зеленский осмотрел три работающих гидроагрегата и монтажные зоны, где строят вторую очередь Днестровской ГАЭС в составе четвертого гидроагрегата. Окончание строительства 4-го гидроагрегата второй очереди Днестровской ГАЭС запланировано на IV квартал 2020 года. 

"В этом году мы планируем ко Дню энергетика сделать первый пуск агрегата. И в первом полугодии следующего года сдать его в промышленную эксплуатацию", отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик. "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие государственные компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" — 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" — 493 млн грн.

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