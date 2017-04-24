"Укроборонпром" создает электронный реестр для импортозамещения из РФ

24 апреля 2017, 13:10
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Программа импортозамещения в ОПК Украины обеспечена более чем на 50%. Треть замещенных комплектующих и материалов закуплены за рубежом, остальное — в Украине. Сейчас создается электронный реестр

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Программа импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины по состоянию на начало 2017 года обеспечена более чем на 50%, треть замещенных комплектующих и материалов закуплены у зарубежных поставщиков.

"Из 8 тыс. подлежащих импортозамещению позиций комплектующих и материалов для оборонной продукции, закупавшихся ранее в РФ, на сегодняшний день уже замещены 52,5%. В общем объеме замещенных позиций, 33% закупаются сегодня "Укроборонпромом" у зарубежных поставщиков", — сообщили агентству в руководстве госконцерна.

"Еще 67% — производятся в рамках оборонной промкооперации в Украине, с участием привлеченных госконцерном к программе импортозамещения предприятий разных форм собственности. На сегодняшний день это порядка 400 предприятий", — уточнили в "Укроборонпроме".

По данным госконцерна, программа импортозамещения в ОПК реализуется "Укроборонпромом" с апреля 2015 года. Меморандумы о сотрудничестве по программе подписаны с облгосадминистрациями 19 областей, к оборонной кооперации привлечено около 400 предприятий различных форм собственности.

Среди критически значимых направлений импортозамещения, в первую очередь, авиаремонт, ремонт бронетехники. В числе основных видов продукции, требующей импортозамещения: радиоэлектронные и резинотехнические изделия; изделия черной и цветной металлургии; подшипники; стандартизированные и унифицированные агрегаты, комплектующие, узлы и детали для вооружений и военной техники.

В настоящее время "Укроборонпром" ведет работу по созданию специальной информационной базы для оптимизации программ импортозамещения в ОПК, т. н. реестра компетенций, который призван оптимизировать кооперацию при выполнении программ импортозамещения.

Как отметили в госконцерне, создание реестра также важно с учетом перехода Украины на второй уровень сотрудничества с НАТО в области кодификации оборонной продукции.

Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укроборонпром 37854297 , военные , импорт , минобороны , россия , война с россией

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