Промышленность вчера, 23:00

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 2 млн долларов

Российская компания требовала эти деньги за невыполненные контракты на изготовление товаров двойного назначения

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 2 млн долларов "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 2 млн долларов
Фото: 5 канал

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Российская компания требовала вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды неоднократно принимали решения в пользу россиян, как бы странно это не звучало на пятый год войны", — написал Найем.

Отметим, что российская "Авиа-ФЭД-Сервис" заплатила аванс заводу "Артем", и пыталась взыскать эти деньги через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

Кратко и по делу в Telegram

Завод "Артем" апеллировал в суде к тому, что российская компания с мая 2018 года находится под украинскими санкциями. На заводе также подчеркивали, что выполнение заказа для компании государства-агрессора может быть угрозой для нацбезопасности.

Как известно, завод "Артем" является стратегическим производителем авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

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Ранее Найем сообщал, что за 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

Также он заявлял, что у государственного концерна "Укрборонпром" украли два здания завода "Маяк".

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