"Укрпочта" увеличит расходы на оплату труда на 806 млн грн в 2017 году — финплан

Финансовый план государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" на 2017 год предусматривает рост доходов на 20,3% до 5 541,6 млн гр.

Повышение доходов в "Укрпочте" ожидают за счет выручки от торговли, платежей, всех видов почтовых отправлений, пенсий и переводов.

Расходы "Укрпочты" в 2017 году увеличатся на 20,9% до 5 541,3 млн грн, что связано с увеличением фонда оплаты труда на 806 млн грн после повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен. Недавно утвержденные изменения в коллективный договор предусматривают повышение выплат работникам производственных специальностей (включающий весь персонал СПО, сортировщиков, водителей, почтальонов) в среднем на 20%. Средний рост заработной платы по предприятию в следующем году составит 28,4%.

Рост капитальных инвестиций госкомпании планируется с 206 млн грн до 500 млн грн. В частности, будет профинансирована часть инвестиционных потребностей компании, в том числе ремонты или материальное переоснащение отделений.