UKRSIBBANK запустив шосту серію онлайн-семінарів для підприємиць: які теми на порядку денному

UKRSIBBANK BNP Paribas Group вшосте запустив серію безкоштовних онлайн-семінарів для жінок у межах програми Women in Business. Як ідеться у повідомленні фінустанови, цього року відбудеться п'ять семінарів.

Вони будуть присвячені специфіці ведення бізнесу в умовах воєнного стану, зокрема тому, як побудувати ефективні процеси в компанії та систему продажів, як підтримувати команду, дієво керувати фінансовими потоками та користуватись диджитал-інструментами для підвищення продажів.

➡️ Перший семінар під назвою "Жінки на передовій бізнесу: як управління в умовах постійних змін" відбувся 15 жовтня, його спікеркою стала консультантка з масштабування та ефективності бізнесу Людмила Подвігіна.

➡️ Наступний відбудеться 23 жовтня. По темі "Управління командою в умовах воєнного часу: жити і працювати дивлячись на все" виступить HR-директорка мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy Катерина Бандуровська.

➡️ 29 жовтня відбудеться семінар "Продажі без компромісів: інструменти, що працюють навіть у кризу", спікеркою якого стане директорка бізнес-напряму Eva Beauty Василина Петлитська.

➡️ В свою чергу, на 31 жовтня заплановано семінар "Фінанси в режимі турбулентності: стратегії для стабільного бізнесу", на якому виступить фінансова радниця з міжнародним досвідом для бізнесу та приватних підприємців Єлєна Шепель.

➡️ Останній семінар відбудеться 6 листопада на тему "Диджитал-стратегія на максимум: як зробити інтернет-маркетинг драйвером бізнесу". Спікеркою стане засновниця й керівниця диджитал-маркетингової компанії Citrine Олена Ткачук.

Попередня реєстрація на семінари не потрібна, але в банку радять підписатись на його канал в YouTube, включивши нагадування про запуск трансляцій. Зазначається, що минулого року серія семінарів Women in Business зібрала понад 3 тисячі учасниць. Відповідно до опитування, 85% з них впровадили отримані знання у своїй діяльності, що дозволило їм досягти нових висот у бізнесі.

Чому UKRSIBBANK сприяє жіночому підприємництву

"Жінки демонструють унікальну здатність до адаптації та управління ресурсами у кризових умовах, що робить їх важливими учасниками економічного розвитку та бізнес-спільноти. Жінки ефективно керують власними бізнесами та активно інвестують у розвиток своїх родин та громад, впливаючи на стабілізацію економіки", - наголосила директорка з питань комунікацій, корпоративно-соціальної відповідальності та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська.

Вона нагадала, що за даними Opendatabot, 59% нових компаній, зареєстрованих у 2024 році, належать жінкам, що підкреслює зростаючу роль жінок у відновленні економіки України.

"UKRSIBBANK вже шостий рік поспіль підтримує та сприяє розвитку жіночого підприємництва в країні. Ми запровадили низку ініціатив, які забезпечують доступ жінок до фінансових ресурсів, освітніх програм та менторської підтримки. Прагнемо, щоб підприємиці могли повністю розкрити свій потенціал, реалізувати свої ідеї та досягати успіху в бізнесі", - додала Ольховська.

В банку вказують, що через війну постраждали майже 90% підприємств, які очолюють жінки, однак 21% із них змогли масштабувати бізнес, а 19% відкрили нові підприємства. За словами представниці фінустанови, це демонструє витривалість і здатність жінок до швидкої адаптації, що необхідно для стабілізації економіки.

В свою чергу, за даними дослідження Gradus Research, незважаючи на адаптивність та силу українок, рівень стресу в 2024 році зріс серед них на 6% порівняно з минулим роком, а рівень вигоряння – на 15%, що свідчить про накопичувальний ефект, який з часом лиш посилюється. Натомість показники турботи жінок про своє здоров'я зросли на 8%, а уваги до особистого часу – на 5%, і це все ж стримує вигоряння в умовах постійного стресу.

Важливим бар'єром для професійної реалізації опитані жінки називають війну та економічну нестабільність, однак понад 50% з них вважають себе готовими до кар’єрного зростання та лідерських ролей, що свідчить про їхню готовність нести відповідальність та працювати над своїм розвитком навіть в умовах війни.

Крім того, 82% респондентів відзначають важливий внесок жінок у Силах оборони України, що надихає та формує образ жінки, яка здатна досягти будь-якої мети.

Як зазначила Яніна Ольховська під час виступу на SHE Congress, жінки мають потужний вплив і на світову економіку, здійснюючи майже 65% глобальних споживчих витрат, що становить близько 32 трильйонів доларів.

Особливо вона наголосила на тому, що жінки реінвестують у свої родини та бізнеси 90% своїх доходів, у той час як чоловіки — лише 30-40%. Проте залученими до економічних процесів є лише половина жінок у світі, а решта залишаються домогосподарками. За словами Ольховської, якщо у світі підвищити рівень освіти жінок всього на 1%, це сприяло б зросту ВВП країни на 3,37%.

В UKRSIBBANK нагадують, що приєдналися до Глобального договору ООН і промотують гендерну рівність, яка є однією з 17 Цілей сталого розвитку. Банк сприяє розвитку жіночого підприємництва, запускає програми для бізнесу, пропонує спеціальні умови обслуговування та надає інструменти для масштабування справи, а також підтримує профільні заходи, зокрема конкурс "Створено жінками".

UKRSIBBANK - один із найбільших банків України, входить до міжнародної групи BNP Paribas, якій належить 60% акцій фінустанови. Ще 40% володіє Європейський банк реконструкції та розвитку.