З любов’ю до природи: результати премії для жінок-підприємниць “Створено жінками”

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Експерт Рослинної Косметики® з 1959 року – французька компанія Yves Rocher – підтримала премію “Створено жінками 2024”. У такий спосіб бренд демонструє захоплення силою українських жінок, які створюють та розвивають неймовірні бізнеси попри всі виклики та ризики сучасності.

“Створено жінками” – всеукраїнський конкурс, створений за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати. Цьогоріч Yves Rocher доповнив перелік переможців конкурсу, впровадивши власну номінацію, яка стала відображенням місії бренду – Reconnect people to nature, возз’єднання людини з природою. Адже бренд Yves Rocher почався з глибокої любові до природи, вивчення рослин та розкриття їх властивостей для турботи про красу жінки.

Перемогу в ній здобула Іванна Білоус з проєктом Nasivanky, магазином крафтового насіння для всіх, хто мріє про вирощування власної їжі. Насінинки від Іванни – це дещо більше, ніж просто садівництво. В основі проєкту – єднання з природою й любов до кожної рослини. Іванна справжня майстриня зі збереження та відновлення автентичного українського насіння, а також – сертифікована викладачка пермакультури. Тож, ділиться з охочими своїми знаннями, навчає системі ведення сільського господарства, яке працює в гармонії з природними процесами та без шкоди для довкілля.

Саме ці цінності вже 65 років сповідує компанія Yves Rocher, для якої турбота про навколишнє середовище — це основа ДНК. Засновник компанії – пан Ів Роше – мандрував рідним регіоном Бретань, вивчав природу, досліджував властивості рослин. Завдяки знанням, створив найбільшу лабораторію під відкритим небом, де компанія вирощує ключові рослинні інгредієнти для власного виробництва, дотримуючись принципів органічного сільського господарства, що дозволяє зберегти біологічне різноманіття та підвищувати родючість ґрунтів.

“Для нас Nasivanky – це проєкт про важливе, про возз’єднання людини та природи, про відновлення такого життєдайного, але іноді втраченого контакту. Цінності, які транслює Іванна, близькі команді Yves Rocher. Адже наш бренд також щодня прокладає шлях від рослин – до вашої шкіри. А Іванна прокладає шлях від насіння – до вашого столу. В той же час, її проєкт зберігає автентику української агрокультури. І, що більш важливо, дає методи та знання екологічного вирощування. Виділяючи грант, ми хочемо, аби, завдяки Іванні, ще більше людей відкривали безмежні можливості природи та навчалися ставитись до землі з повагою і турботою», — говорить Анна Запталова.

На розвиток проєкту Іванна Білоус одержала від Yves Rocher грант 100 тис грн. та річний запас доглядової рослинної косметики.

«Мені дуже важливо, що мій проєкт зі збереження насіння та вирощування їжі природообережними методами отримав високе визнання саме від Yves Rocher. Бренду, який вже багато десятиліть не лише турбується про жінку та її красу, але й сповідує екологічне вирощування на своїх полях та активно популяризує бережне ставлення до навколишнього середовища. Я щиро вдячна за їх вибір та грошовий приз, завдяки якому ми удосконалимо своє виробництво», - поділилася Іванна Білоус, переможниця номінації від Yves Rocher.