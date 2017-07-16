"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в сторону Крыма

16 июля 2017, 15:26
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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Новоалексеевка — Днипро" с 17 по 29 июля

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Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначило дополнительный поезд №222/221 "Новоалексеевка — Днипро".

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українські Новини с 17 по 29 июля.

"Для удобных путешествий пассажиров "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №222/221 "Новоалексеевка — Днипро", — говорится в нем.

Согласно сообщению поезд будет курсировать из Новоалексеевки и Днипра с 17 по 29 июля, кроме 19 июля, через день.

Отправляться из Новоалексеевки поезд будет в 8:58 и прибывать в Днипро в 13:40.

Обратно из Днипра отправление в 14:32, прибытие в Новоалексеевку в 19:10.

Поезд проследует через Мелитополь и Запорожье.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 258/257 "Львов — Одесса" с 6 июля по 31 августа 2017 года.

В 2016 году публичное акционерное общество "Укрзализныця" согласно международным стандартам финансовой отчетности сократило убыток в 2,3 раза или на 9,5 млрд грн до 7,3 млрд грн по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году "Укрзализныця" увеличила доходы от реализации на 6,4 млрд грн — до 66,6 млрд грн.

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

По материалам: Українські Новини
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Теги: крым , транспорт , укрзалізниця

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