"Укрзализныця" планирует запустить пять новых скоростных поездов

20 июля 2017, 10:40
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"Укрзализныця" планирует закупить 13 новых скоростных поездов и связать Одессу с Днепром и Львовом, а также наладить движение скоростных поездов в Ивано-Франковск, Николаев, Херсон

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"Укрзализныця" изучает вопрос продления маршрута следования поезда № 747/748 Дарница, Киев — Львов в Перемышль. Кроме того, в компании намерены связать скоростным движением Одессу с Днепром и Львовом, а также наладить движение скоростных поездов в Ивано-Франковск, Николаев, Херсон.

Для расширения сети скоростного движения УЗ планирует в срок до 2025 года приобрести 13 новых электропоездов.

"Освоение новых маршрутов и увеличение интенсивности движения на существующих маршрутах, которые будут обеспечиваться скоростными межрегиональными поездами на период до 2025 года, требует приобретения дополнительных 13 электропоездов двойного питания", — сообщили в УЗ изданию Mind в ответ на информзапрос.

Компания оценивает стоимость данной закупки в 300-400 млн долларов из расчета базовой цены одного электропоезда двойного питания в ценах 2017 года. Потенциальными производителями скоростного подвижного состава могут быть как украинские, так и иностранные компании.

В конце апреля в УЗ сообщили, что к 2021 году намерены купить 11 электропоездов, которые будут использоваться на направлениях Киев — Кропивницкий, Киев — Кривой Рог, Киев — Ривне — Луцк и др.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , скоростное движение , hyundai

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