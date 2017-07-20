"Укрзализныця" планирует запустить пять новых скоростных поездов

"Укрзализныця" изучает вопрос продления маршрута следования поезда № 747/748 Дарница, Киев — Львов в Перемышль. Кроме того, в компании намерены связать скоростным движением Одессу с Днепром и Львовом, а также наладить движение скоростных поездов в Ивано-Франковск, Николаев, Херсон.

Для расширения сети скоростного движения УЗ планирует в срок до 2025 года приобрести 13 новых электропоездов.

"Освоение новых маршрутов и увеличение интенсивности движения на существующих маршрутах, которые будут обеспечиваться скоростными межрегиональными поездами на период до 2025 года, требует приобретения дополнительных 13 электропоездов двойного питания", — сообщили в УЗ изданию Mind в ответ на информзапрос.

Компания оценивает стоимость данной закупки в 300-400 млн долларов из расчета базовой цены одного электропоезда двойного питания в ценах 2017 года. Потенциальными производителями скоростного подвижного состава могут быть как украинские, так и иностранные компании.

В конце апреля в УЗ сообщили, что к 2021 году намерены купить 11 электропоездов, которые будут использоваться на направлениях Киев — Кропивницкий, Киев — Кривой Рог, Киев — Ривне — Луцк и др.