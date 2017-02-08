"Укрзализныця" сможет вернуть 1 млрд гривень, выплаченные по долгам Донецкой ЖД

Сегодня Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию ПАО "Укрзализныця" (УЗ) об отсутствии оснований для признания общества правопреемником по обязательствам государственного предприятия "Донецкая железная дорога" (ДонЖД). "Благодаря этому решению ВСУ законные интересы ПАО "Укрзализныця" в отношениях с кредиторами ГП "Донецкая железная дорога" можно считать окончательно защищенными в судебном порядке", — говорится в сообщении УЗ.

"Укрзализныця" приветствует сегодняшнее решение Верховного суда Украины, ведь до сих пор суды не занимали единодушной позиции в этом вопросе. В то же время УЗ твердо стояла на том, что до проведения инвентаризации активов и обязательств ГП "Донецкая железная дорога" и их документирования, восстановления возможности фактического доступа к активам предприятия, у "Укрзализныци" нет оснований отвечать по обязательствам этого предприятия. Это подтверждает и закон Украины, принятый в конце декабря", — цитируется председатель правления УЗ Войцех Балчун.

Верховным судом Украины подтверждено, что общество не обязано отвечать за ненадлежащее исполнение своих обязательств ДонЖД до проведения инвентаризации и оценки его имущества, расположенного на территории проведения антитеррористической операции. Инвентаризация имущества и его оценка должны быть осуществлены после завершения АТО, составления и утверждения соответствующих передающих актов и решения вопроса об изменении размера уставного капитала ПАО "Укрзализныця".

"По подсчетам сумма обязательств ГП "Донецкая железная дорога" составляет 4,4 млрд грн", — акцентируется в сообщении.

В УЗ отмечают, что таким образом права и законные интересы ПАО в отношениях с кредиторами ГП "Донецкая железная дорога" можно считать окончательно защищенными в судебном порядке. Ведь в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" именно на Верховный суд Украины возложена обязанность обеспечивать единство судебной практики и одинаковое применение норм права судами.

Также постановления Верховного суда Украины от 8 февраля 2017 дают ПАО "Укрзализныця" все основания обратиться в суды, которыми ранее были вынесены решения не в пользу общества. Таким образом, УЗ может подать заявления о пересмотре решений для последующего возврата в пользу железной дороги безосновательно взысканных средств на сумму 1 млрд грн.

Примечательно, что сегодня Верховным судом Украины разбирались два иска ПАО "ММК им.Ильича" к ПАО "Укрзализныця" на 5,6 тыс. грн и 36 тыс. грн.

Напомним, что руководство УЗ неоднократно подвергалось критике со стороны Министерства инфраструктуры за то, что проиграло несколько крупных судов, в результате чего со счетов компании были принудительно списаны крупные суммы.