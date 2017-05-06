"Укрзализныця" в первом квартале 2017 вышла в прибыль

06 мая 2017, 14:34
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Чистый доход компании за первых три месяца 2017 года увеличился на 21,5% — до 18 млрд грн

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В первом квартале 2017 года ПАО "Укрзализныця" получило 12,8 млн грн прибыли против убытка в 2 млрд грн годом ранее. Об этом говорится в аналитической записке, обнародованной на официальном сайте, передает пресс-служба компании.

Чистый доход от реализации продукции за отчетный период составил почти 18 млрд грн, что более чем на 3 млрд грн (21,5%) больше первого квартала 2016 года.

Как отмечается, финансовые расходы уменьшились на 21% (на 199 млн грн) и составили 909,9 млн грн за первый квартал 2017 года.

"Финансовые доходы выросли почти в 4 раза и составили 18,5 млн грн. Кроме того, наблюдается уменьшение доли краткосрочных обязательств, что дает большую финансовую стабильность компании в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.

"В отношении основных показателей деятельности, то в первом квартале 2017 года продолжили расти объемы перевозок и производственной эффективности компании по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — заявили в компании.

Как известно, "Укрзализныця" за 2016 год получила 303 млн грн чистой прибыли.

2015 год компания закончила с убытком более 16 млрд грн.

По материалам: Экономическая правда
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Теги: транспорт , укрзалізниця , железная дорога , финансовый отчет

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