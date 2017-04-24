"Укрзализныця" закупит вагонное литье по ценам, которые хотели украинские производители

Панютинский вагоноремонтный завод (Харьковская обл.) и Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ, Киев), которые являются филиалами ПАО "Укрзализныця", объявили еще ряд торгов на закупку вагонокомплектов (рамы боковые и балки надрессорные) на общую ожидаемую сумму 125 млн 708,5 тыс. грн.

Согласно объявлениям на портале Prozorro, Панютинский ВРЗ 21 апреля объявил семь тендеров: каждый на 138 боковых рам и надрессорных балок (92 боковых рамы и 46 балок — т.е. 23 вагонокомплекта) на сумму 3,707 млн грн (с НДС).

Таким образом, ожидаемая стоимость одного вагонокомплекта — 161,16 тыс. грн (с НДС).

При этом конечный срок приема тендерных предложений — 10 мая, а аукционы планируется провести уже 11 мая.

Кроме того, ДВРЗ намерен закупить 2476 шт. боковых рам и 1238 шт. надрессорных балок (т.е. 619 вагонокомплектов) на ожидаемую сумму 99,761 млн грн (с НДС), т.е. по 161,16 тыс. грн за комплект.

24 февраля ДВРЗ объявил два тендера на закупку в общей сложности 960 вагонокомлектов (по четыре боковых рамы и две надрессорных балки) на ожидаемую сумму 110,592 млн грн (с НДС, или один вагонокомплект — 115,2 тыс. грн).

Заявки принимались до 10 апреля. Аукционы назначены на 16 мая 2017 года.

Между тем отечественный производитель вагонного литья Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ, Кременчуг) 22 марта обратился в Антимонопольный комитет с жалобой на дискриминационные условия тендеров, в частности, заниженную цену вагонокомплекта (96 тыс. грн без НДС) при расчетной стоимости более 160 тыс. грн.

В жалобе он указывал, что условие закупки литья, выпущенного в 2012-2013 гг., позволяет участвовать в торгах компаниям, продукция которых не соответствует украинским стандартам.

КСЗ отмечал, что условия тендера не позволили участвовать в нем отечественным производителям (в Украине на выпуске вагонного литья специализируется также входящее в "Азовмаш" ЧАО "Азовэлектросталь")

Однако, АМКУ отказал КСЗ в удовлетворении жалобы.

Заявки на участие в торгах подали только две малоизвестные компании, одна из которых предлагает вагонокомплекты китайского производства.