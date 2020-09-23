"Укрзализныця" запустила поезда повышенной комфортности из Черкасс в Смелу

23 сентября по маршруту "станция Тараса Шевченко (город Смела) — Черкассы" "Укрзализныця" отправила в первый рейс дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, он будет обслуживать четыре пары региональных поездов, которые будут курсировать по этому маршруту.

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"Укрзализныця" предложила удобное расписание движения региональных поездов по этому направлению. В случае необходимости пассажиры могут сделать пересадку с / на ряд пассажирских и скоростных поездов.

В частности, поезд №804/803 будет отправляться со станции имени Тараса Шевченко в 7:28 и прибывать в Черкассы в 8:09. Обратно из Черкасс отправление в 8:25 и прибытия на станцию Шевченко в 09:06.

Поезд №806/805 будет отправляться со станции Шевченко в 10:17 и прибывать в Черкассы в 10:55. Обратно отправление из Черкасс в 12:50 и прибытие обратно в 13:26.

Поезд №808/807 будет отправляться со станции Шевченко в 15:09 с прибытием в Черкассы в 15:45. Обратно из Черкасс отправление в 19:25 и прибытие на станцию имени Тараса Шевченко в 20:01.

Поезд №810/809 будет отправляться со станции Шевченко в 20:14 с прибытием в Черкассы в 20:55. Обратно из Черкасс отправление в 21:50 и прибытие на станцию Шевченко в 22:26.

В составе дизель-поезда три вагона, в общем 170 мест для сидения.

Стоимость проезда в вагоне 3 класса составляет 25,78 грн, в вагоне 2 класса — 78,95 грн.

Как сообщалось ранее, до назначения этих региональных поездов Укрзализныця проверила техническое состояние дизель-поезда ДПКр-3 и успешно провела его испытания на маршруте станции имени Тараса Шевченко — Черкассы.