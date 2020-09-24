Потребрынки 60 минут назад

Uncle Ben's отказалась от афроамериканца в своей рекламе

Корпорация Mars Inc. Решила изменить название бренда Uncle Ben's на Ben's Original

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корпорация Mars Inc. Решила изменить название бренда Uncle Ben's на Ben's Original. Таким образом она отказалась от изображения афроамериканца в черном галстуке-бабочке на упаковках продукции этого бренда.

В июне компания сообщила о планах ребрендинга ряда продуктов, в том числе Uncle Ben's, в рамках борьбы с расовыми предрассудками на фоне массовых протестов, последовавших за убийством полицией чернокожего американца Джорджа Флойда.

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Quaker Foods North America, подразделение PepsiCo, ранее отказалось от бренда Aunt Jemima, под которым продавались смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты. На упаковке этой продукции была изображена улыбающаяся афроамериканка.

PepsiCo не раскрыла новое название бренда, сообщив лишь, что продукция начнет продаваться в новой упаковке в четвертом квартале текущего года.

Mars сообщила в среду, что за лето опросила тысячи потребителей. Многие из опрошенных заявили, что изображение седовласого афроамериканца в черном галстуке-бабочке является напоминанием о рабстве.

"Времена изменились. Сейчас услышаны те голоса, которых не слышали раньше", —  заявила президент Mars Food Global Фиона Доусон в интервью The Wall Street Journal.

По ее словам, компания рассматривала другие потенциальные имена бренда, однако название Ben's Original получило одобрение фокус-групп и сотрудников Mars, поскольку сохранило узнаваемость бренда с многолетней историей.

Новая упаковка продукции бренда сохранит знакомые потребителям цвета — синий и оранжевый, сообщила Доусон. Товары в новой упаковке начнут продаваться в начале следующего года.

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