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Услуги сервиса Credit-10 теперь доступны в Германии

Сервис предлагает пользователям аналитические обзоры банков, МФО и кредитных брокеров

Услуги сервиса Credit-10 теперь доступны в Германии Услуги сервиса Credit-10 теперь доступны в Германии

В июне 2020 года финансово-аналитический сервис Credit-10 начал работу в Германии. На сайте сервиса уже появились первые аналитические обзоры компаний, предоставляющих финансовые услуги на немецком рынке. Традиционно, в первую очередь в поле зрения экспертов Credit-10 попали небанковские организации, предоставляющие краткосрочные потребительские займы. Услугами сервиса с момента запуска уже воспользовалось более 1000 человек.

Расширение зоны предоставления услуг сервиса Credit-10 стало возможным благодаря венчурным инвестициям, привлеченным компанией в начале этого года. Напомним, что в апреле компания запустила услуги финансовой аналитики для пользователей из Вьетнама.

Кратко и по делу в Telegram

На данный момент воспользоваться сервисом Credit-10 могут жители 16 стран, в том числе Украины, Норвегии, Дании, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Польши, Латвии, Испании, Мексики, ЮАР, Румынии, России и Казахстана. Главный офис Credit-10 находится в Киеве.

Справка о работе сервиса

Сервис предлагает пользователям аналитические обзоры банков, МФО и кредитных брокеров. Также на сайте представлены описания конкретных финансовых продуктов, например, кредитных и дебетовых карт.

Сравнить условия разных организаций и выбрать наиболее выгодный онлайн-кредит на Credit-10 можно с помощью фильтров: они позволяют отсортировать компании по ставке, лимиту, способу получения денег, возможному сроку договора, а также по рейтингу.

В обзорах представлена такая информация о финансовых организациях, как:

  • основные условия кредитования (лимиты, ставки, возможность пролонгации или досрочного погашения);

  • требования к клиентам, в том числе необходимый пакет документов;

  • подробные инструкции по регистрации на сайте компании, а также по оформлению и подаче заявления на кредит;

  • средняя скорость ответа, возможность получения денег на выходных или в ночное время;

  • наличие бонусов, скидок и программ лояльности для постоянных заемщиков;

  • отзывы клиентов о качестве услуг в различных организациях.

Сервис работает только с лицензированными организациями, действующими в полном соответствии с действующим законодательством. Все услуги предоставляются бесплатно. Регистрация на сайте не требуется.

Контактная информация

Официальный сайт: credit-10.com

Почта для прессы: pr@сredit-10.com

Служба поддержки: support@credit-10.com

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