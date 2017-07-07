Уже 283 украинские компании могут экспортировать продукцию в ЕС

7 июля еще два украинских предприятия по производству пищевых продуктов животного происхождения получили право экспорта продукции на рынок Европейского Союза. Такое право получило предприятие по производству молока и молокопродуктов и компания по производству рыбы и рыбной продукции, сообщает пресс-служба Минагропрода.

Имеют право экспорта в страны Европейского Союза 283 украинские предприятия, в том числе 103 производителя пищевых продуктов, таких как мясо птицы, рыба, мед, яйца, молоко и молочные продукты. Также в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения.

С начала функционирования Госпродпотребслужбы было открыто и восстановлено экспорт в такие страны: страны Европейского Союза (молочные продукты), Китайская народная республика (молочные продукты, говядина), Израиль (столовое яйцо, корма для домашних животных), Объединенные Арабские Эмираты (мясо птицы и продукты из него, говядина, мясо овец и продукты из него), Королевство Саудовская Аравия (мясо птицы и продукты из него), Египет (говядина), Гонконг (столовое яйцо), Черногория (мясо птицы, мед), Сербия (мясо птицы), Босния и Герцеговина (мясо птицы), Ливан (мясо птицы и продукты из него), Танзания (мясо птицы и продукты из него).

В течение 2016-2017 годов Госпродпотребслужба провела переговоры с 22 странами по экспорту украинской продукции животного происхождения на зарубежные рынки.