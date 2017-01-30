В 2016 году украинцы установили рекордное количество солнечных панелей

30 января 2017, 21:09
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Пока абсолютное количество домов, использующих альтернативный источник энергии в виде солнечных панелей еще слишком мало, но в прошлом году их количество увеличилось в четыре раза

В 2016 году украинцы установили рекордное количество солнечных панелей | Энергетика | Дело Увеличить картинку

За 2016 год количество домохозяйств, которые установили солнечные панели, по сравнению с 2015 годом увеличилось почти в четыре раза, а именно — с 244 до 1109 домохозяйств. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Важным является тот факт, что объем мощности солнечных панелей вырос почти в семь раз: с 2,2 МВт по состоянию на конец 2015 года до 16,7 МВт в конце 2016 года. То есть, домохозяйства начали устанавливать более мощные панели", — отметил руководитель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Чиновник считает, что такие результаты появились благодаря введенному в 2015 году "зеленому" тарифу на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро (Закон Украины №514- VIII).

"Для всех, кто установил в 2016 году солнечные электроустановки мощностью до 30 кВт, действует достаточно высокий "зеленый" тариф в размере 19 евроцентов за 1 кВт/ч. Именно по этому тарифу те домохозяйства, которые потребляют электроэнергии меньше, чем производят, могут продавать ее избыток в сеть, то есть зарабатывать", — пояснил Савчук.

По материалам: "Дело"
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Теги: тарифы , альтернативная энергетика , зеленая экономика

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В 2016 году украинцы установили рекордное количество солнечных панелей | Энергетика | Дело
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