Энергетика 30 минут назад

В апреле цена на газ для населения останется на уровне 6,86 грн/кубометр — "Нафтогаз"

При этом в "Нафтогаз" еще не определились, какой будет цена в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

"Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену природного газа для населения на текущем уровне 6,86 гривен за кубометр.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире 5 канала, передает Лига.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Цена газа на следующий месяц, в рамках поставщика, также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 гривен за кубометр. 

Читайте также:
Минэнерго не будет продлевать ограничение цены газа для населения в 6,99 грн/кубометр

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", — заявил Коболев.

При этом Коболев не уточнил, какую фиксированную цену группа готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года, как населению, так и оптовым покупателям.

Читайте также:
Фиксированная цена на газ может негативно отразиться на сотрудничестве с МВФ, — эксперт

"Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт (с ООО "Йе Энергия" — ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", — добавил Коболев. 

В пресс-службе "Нафтогаз Украины" отметили, что в апреле представят фиксированные тарифные планы для бытовых клиентов, передает Лига.

Напомним, что в 2020 году украинцы существенно сократили потребление газа. 

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый жесткий дискаунтер "ЗаТак" открыл магазин в Виннице
Новый жесткий дискаунтер "ЗаТак" открыл магазин в Виннице
В 2020 году ВВП сократился на 4%: в НБУ назвали главные причины
В 2020 году ВВП сократился на 4%: в НБУ назвали главные причины
Гетманцев признал ошибку: льготная ставка НДС парализовала работу мясопереработки
Гетманцев признал ошибку: льготная ставка НДС парализовала работу мясопереработки
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинцы в YouTube больше всего смотрят видео о турпоходах, рыбоводстве и науке

  3. СБУ проводит обыск в офисе "Украинского выбора"

  4. В Украине зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19 и рекордное число умерших

  5. Майские праздники-2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...