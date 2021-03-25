В апреле цена на газ для населения останется на уровне 6,86 грн/кубометр — "Нафтогаз"

"Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену природного газа для населения на текущем уровне 6,86 гривен за кубометр.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире 5 канала, передает Лига.

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Цена газа на следующий месяц, в рамках поставщика, также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 гривен за кубометр.

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", — заявил Коболев.

При этом Коболев не уточнил, какую фиксированную цену группа готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года, как населению, так и оптовым покупателям.

"Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт (с ООО "Йе Энергия" — ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", — добавил Коболев.

В пресс-службе "Нафтогаз Украины" отметили, что в апреле представят фиксированные тарифные планы для бытовых клиентов, передает Лига.

Напомним, что в 2020 году украинцы существенно сократили потребление газа.

Источник фото: Depositphotos