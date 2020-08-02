Энергетика 40 минут назад

В арабском мире заработала первая атомная электростанция

В Абу-Даби успешно запущен первый реактор атомной электростанции

Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

1 августа в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) введена в эксплуатацию первая в арабских странах атомная электростанция (АЭС).

Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

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"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби. Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", — написал аль-Мактум в Twitter.

По его словам, цель властей ОАЭ состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве.

Как отмечает Gulf News, подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.

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Электростанция будет эксплуатироваться и обслуживаться компанией Nawah Energy, дочерней компанией Emirates Nuclear Energy Corporation.

Напомним, Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции.

Власти Польши ранее заявляли, что намереваются в течение 20 лет построить 6 ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт.

 

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