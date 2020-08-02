В арабском мире заработала первая атомная электростанция

1 августа в Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) введена в эксплуатацию первая в арабских странах атомная электростанция (АЭС).

Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

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"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби. Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", — написал аль-Мактум в Twitter.

По его словам, цель властей ОАЭ состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

Как отмечает Gulf News, подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.

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Электростанция будет эксплуатироваться и обслуживаться компанией Nawah Energy, дочерней компанией Emirates Nuclear Energy Corporation.

Напомним, Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции.

Власти Польши ранее заявляли, что намереваются в течение 20 лет построить 6 ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт.