Энергетика 1 час назад

США спроектируют атомную электростанцию для Польши

Стороны уже определили компании, которые будут задействованы в этом проекте

Типичный проект АЭС. Фото: rosenergoatom.ru Типичный проект АЭС. Фото: rosenergoatom.ru
Типичный проект АЭС. Фото: rosenergoatom.ru

Польша и США в ближайшее время подпишут соглашение, касающееся проектирования атомной электростанции.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает PAP.

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"В ближайшее время будет подписан договор по проекту, связанному с использованием ядерной энергии для производства электроэнергии в нашей стране", — отметил Дуда.

По его словам, компании, которые будут задействованы в проекте, уже определены.

Власти Польши ранее заявляли, что намереваются в течение 20 лет построить 6 ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт.

Ранее OilPoint сообщал, что в Белом доме заявили о завершении переговоров по "двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской атомной энергии, что позволит Польше активнее продвигаться в строительстве атомной станции по американским технологиям".

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Также США обещают помочь своему главному восточноевропейскому союзнику сбросить зависимость от российского газа. В американской администрации сообщили, что между странами подписаны контракты на поставку 141 млн тонн сжиженного газа.

Напомним, в аварийный ремонт 14 мая был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС. Из-за этого общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составило меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и было историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

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