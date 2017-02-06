В центре Киева откроют коворкинг площадью 4 тыс. кв. метров

Коворкинг "Платформа" арендовал 4 тыс. кв. м в центре Киева в деловом центре "Леонардо" (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52).

По данным компании DTZ, представляющей в данной сделке интересы арендатора, часть помещений коворкинга "Платформа" в ДЦ "Леонардо" уже сдана, даже несмотря на то, что он начнет работу только в мае 2017 года.

По словам Левона Папояна, директора департамента агентских и консультационных услуг в сфере офисной недвижимости компании DTZ в Украине, концепция "Платформы" интересна как мелким арендаторам, так и крупным игрокам. Анализ запросов компаний, занимающих большие площади, показывает, что у них не редко возникает потребность в дополнительном рабочем пространстве площадью до 50 кв. м для временных проектов. Удобно, когда такое помещение расположено в том же бизнес-центре и нет необходимости перестраивать все бизнес-процессы под временный проект.

Коворкинг удобен относительной простотой юридического оформления договора аренды, не требующего от арендатора значительных затрат, внесения предоплаты и гарантийных платежей, стоимостью аренды, а также наличием полностью оборудованных и меблированных рабочих мест.

Напомним, что у "Платформы" уже есть один действующий коворкинг, расположенный по ул. Беломорская, 1а — на арт-заводе на станции метро "Лесная".