В "Центрэнерго" ответили на обвинения СМИ в заработке на схемах: "Это фантазии"

Медийный скандал вокруг ПАО "Центрэнерго" продолжается: в компании ответили на обвинения СМИ в заработке на схемах по продаже угля. В предприятии заявляют, что не торгуют воздухом, а вырабатывают реальную электроэнергию.

"У предприятия нет "схем". Есть исключительно принципы и механизмы работы. С одной стороны это максимально эффективная экономическая деятельность в реальных условиях энергорынка Украины, с другой — посильная поддержка отечественной угольной отрасли", — говорится в заявлении "Центрэнерго".

В компании напомнили, что ТЭС балансирует систему, что требует поддерживать оборудование готовым к маневрированию, что ведет к увеличению затрат топлива на пуски, готовность персонала. А остановки оборудования негативно влияют на экономичность электростанции.

"При этом ПАО "Центрэнерго" реализуют по двусторонним договорам исключительно то количество электроэнергии, которую мощности компании могут произвести физически. Так только с реальными возможностями "Центрэнерго" выходит на РДН (рынок на сутки вперед — Delo.ua). Поэтому… грустно выглядят публицистические фантазии о якобы колоссальных сверхприбылях государственной энергогенерирующей компании от "торговли воздухом", — поясняют в коммюнике.

В компании подчеркивают, что получают 20% стоимости электроэнергии в том случае, если диспетчер видит дисбаланс и дает команду уменьшить выработку электроэнергии или остановки блоков ТЭС. Однако приходится самостоятельно оплачивать пуски энергоблоков, которые ранее, при старой модели рынка, оплачивались отдельно, а это около 38 копеек за мегаватт-час, то есть 33% средней цены на РДН.

Напомнили, что новый менеджмент должен вывести предприятие из убытков и подготовить к приватизации, от которой государство получит "значительную прибыль".

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"Самое вероятное, конечная цель чужой стратегии — создание такого резонанса, чтобы вынудить государство избавиться от "балласта" "Центрэнерго" за бесценок", — говорят в заявлении, напоминая также, что предприятие — это почти 7000 сотрудников самой компании и тысячи работников угольных шахт.

Напомним, на прошлой неделе вышло расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый). Журналисты выяснили, что существует схема, по которой "Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на РДН объем электроэнергии, который не собирается реализовывать по цене ниже себестоимости производства. Так они закрывают большую часть спроса. Из-за этого ни "Энергоатом", ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать на РДН весь объем электроэнергии.