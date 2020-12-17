Тайна SHABO с 12-летней выдержкой: публике представили редкое и эксклюзивное игристое вино

О крупных компаниях, которые, к тому же, являются производителями успешных брендов, часто говорят: "Есть, что скрывать". Этот секрет надежно хранился 12 лет в тишине многовекового подвала. Редкое и эксклюзивное винтажное с огромным потенциалом SHABO Grand Cuvee Zero и SHABO Grand Cuvee Brut Rose представили широкой публике впервые. В честь 17-летия компании, в продаже окажется всего 250 бутылок из лимитированной коллекции.

Его называют "эксклюзивной игристой историей", а каждую каплю в бутылке — драгоценностью. Вкус и аромат этого игристого формировался 12 лет. Потребовалось порядка 4 500 дней, чтобы заложенное на выдержку в 2008 и 2011 годах Grand Cuvee представили публике.

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Идеальный урожай, отборный виноград шампанских сортов с лучших микроучастков терруара Шабо и огромный потенциал для бутылочного хранения. Перечень достоинств коллекции Grand Cuvee не поместить и на разворот учебника. Потому что винтажное вино — это действительно искусство в сфере виноделия. В его создании используют сорт винограда только одного года урожая. Чаще игристые вина производят из виноматериалов разных лет, чтобы сохранить стиль и вкус определенной позиции. А значит выбранный год урожая должен быть настолько удачным, чтобы из него получилось вино с большим потенциалом для дальнейшей выдержки.

"2020-й стал для всех нас особенным годом. В нем очень не хватало позитивных новостей. Но сегодня точно хороший повод — компании SHABO исполняется 17 лет. В честь этого события мы делимся сокровенным, уникальным и идеальным, разделяя таким образом наш праздник и философию с ценителями и поклонниками нашего продукта, — акцентирует СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе. — Всего 200 бутылок Grand Cuvee Zero 2008 года из коллекции в 2041 бутылку и 50 Grand Cuvee Brut Rose 2011 года из 2936 бутылок. Эти игристые — золотой запас Великих вин Украины из фамильной коллекции, который SHABO создает и собирает более 10 лет. Вино, в которое вложили силу и душу — природа, сотни людей и время".

Винтажные игристые Grand Cuvee созданы по французскому методу шампанизации в бутылках. Когда после брожения и выдержки на тонком осадке не менее 6 месяцев в дубовых барриках, следует вторичное брожение в бутылке, и последующая выдержка в ней на тонком дрожжевом осадке 11 лет. Этапы создания вин компании проходит под контролем международных экспертов SARL Derenoncourt и института "Oenologique de Champagne" (Франция).

"Я знаю о качестве и масштабах виноградников SHABO, насколько модернизировано и технологично их производство, — отмечает Стефан Деренонкур, мировой эксперт, консультант для многочисленных поместий в Бордо и других производителей вина по всему миру, в том числе SHABO. — И главное, что всегда подчеркиваю в нашем деле — это налаженная профессиональная связь между виноградарями и виноделами. Наше сотрудничество основывается на общей философии — вино зарождается в винограднике и только из лучшего винограда возможно ожидать создание великих вин".

Не каждое вино может храниться десятилетие в бутылке, тем более игристое, — отмечают эксперты. Здесь важен потенциал виноградников и урожай, который мы получаем, процесс производства вина, и очень ответственный момент- хранение каждой бутылки при нужной температуре и влажности.

"Постоянное внимание, строгий контроль температуры и влажности, правильный осадок — все это влияет на развитие вина в бутылке, — рассказывает технолог SHABO Ольга Стоянова. — Два-три раза в год мы даем дополнительную оценку этому вину. Специально проводим дегустацию, чтобы оценить его здесь и сейчас, и дать прогноз, как будет развиваться вино в дальнейшем. Это ни с чем не сравнимое ощущение — как на протяжении нескольких лет вино развивается и сохраняет свою свежесть, тонкость и легкость, и при этом наполняться спелыми фруктовыми нотками и элегантными тонами бутылочной выдержки в аромате, которые больше всего ценятся во все мире".

Винтажные игристые вина — это индивидуальный подход на всех этапах. Для Grand Cuvee предусмотрено сведение осадка только вручную. Каждая бутылка имеет уникальный серийный номер. Поэтому успеть стать одним из 250 обладателей игристого вина с более чем десятилетней выдержкой и огромным потенциалом — настоящая удача. Купить великие вина можно в онлайн-магазине shaboshop.