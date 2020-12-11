Потребрынки 20 минут назад

Покорить Лондон: SHABO завоевали 24 награды на конкурсе International Wine Challenge

International Wine Challenge — один из авторитетнейших конкурсов в мире, его награды сравнимы с получением "Винного Оскара"

Фото здесь и далее: SHABO Фото здесь и далее: SHABO
Фото здесь и далее: SHABO
PR-материал

Более 450 мировых экспертов, тысячи вин из 60 стран и две недели слепых дегустаций. Раунды, скрупулёзные проверки и постоянные рокировки судейских групп для оценки лишь одной позиции вина. International Wine Challenge — один из авторитетнейших конкурсов в мире, а награды сравнимы с получением "Винного Оскара". Этому строгому и влиятельному "экзамену" практически 40 лет. С последнего украинские вина привезли 26 наград — 24 из них принадлежат продукции SHABO.

Круглосуточные дегустации и упоительные разговоры с друзьями "по интересам" — приблизительно так выглядят винные конкурсы в представлении обывателя. В мире же экспертов эти проверки, испытания и придирчивость судей — ответственный, трудоемкий и энергозатратный процесс.

Кратко и по делу в Telegram

Участие в международных дегустационных конкурсах — испытание уже на этапе выбора образцов для участия. Какие вина отправить и почему? Для винодела это всегда дилемма и очень не простой выбор. Ведь, как выбрать, кого из "детей" отправить на конкурс "красоты", если все хороши, любимы и достойны.

"Внутренний кастинг не прост. Выбираем, дискутируем, взвешиваем необходимость участия той или иной позиции, — рассказывает Ольга Стоянова, технолог компании SHABO. — У нас не работает принцип "отправим тех, на счету которых больше наград, чтобы получить победы". Для нас конкурсы — это обратная связь: интересны ли наши вина ценителям, что им понравится, а что нам нужно будет еще усовершенствовать. Поэтому среди конкурсантов вина из разных линеек. Это позволяет нам создавать продукт, исключительность которого подтверждают отметки мировых экспертов".

Так, например, в этом году не только были впервые представлены на суд жюри, но и завоевали для Украины медали Ркацители и Шардоне по-кахетински (компания SHABO производит эти вина из собственного винограда, используя технологию, которой больше 8 тысяч лет — выдержка в грузинских квеври), а также Херес сухой Reserve 2015 года. Всего в числе победителей 24 вина компании SHABO, 17 из которых завоевали призовые места конкурса и 7 — награды "Commended".

"Потенциал Украины, как винодельческой страны — колоссальный! — Отмечает СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе. — Поэтому, на мой взгляд, ключевая задача всех отечественных виноделов — как можно чаще представлять миру свой продукт. В SHABO мы активно работаем с этим направлением последние девять лет, результат — более 600 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards (Великобритания), Mundus Vini (Германия), New York IWC (США). Уверен, что скоро украинские виноделы будут выезжать на международные выставки единым национальным стендом и каждый раз подтверждать, что украинцы имеют право гордиться вином своей страны, и совместными усилиями мы обеспечиваем это право".

Читайте также:
Ко Дню винодела и виноградаря создали лимитированную коллекцию вина

В конкурсе International Wine Challenge SHABO принимает участие 9 лет, каждый раз привозя из Лондона достойные награды. Более подробно о призерах 2020 года можно будет узнавать на странице компании в Facebook.

Приобрести вина-медалисты можно в один клик в онлайн-магазине SHABO.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские айтишники соревнуются за возможность поехать на учебу в Кремниевую долину
Украинские айтишники соревнуются за возможность поехать на учебу в Кремниевую долину
Украинские айтишники соревнуются за возможность поехать на учебу в Кремниевую долину
Украинские айтишники соревнуются за возможность поехать на учебу в Кремниевую долину
Юрист рассказал, где взять специалистов для Нацкомиссии по азартным играм
Юрист рассказал, где взять специалистов для Нацкомиссии по азартным играм
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  2. В Украине началась вторая волна безработицы

  3. Португалия решила выплатить компенсации вдове и детям убитого пограничниками украинца

  4. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

  5. IKEA уже в одном шаге от открытия офлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...